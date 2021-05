A Stock Car realizou neste domingo a segunda rodada dupla do campeonato de 2021 e após o término das corridas em Interlagos, a tabela de classificação mostra os seis primeiros colocados separados por 12 pontos.

Daniel Serra, que chegou a São Paulo como líder absoluto, teve que encarar uma punição e largar da última posição na corrida 1 de Interlagos, mas garantiu a segunda colocação na corrida 2, o suficiente para o manter na ponta.

Bruno Baptista é o segundo colocado com 65 pontos. Átila Abreu é o terceiro com 63, seguido de Cesar Ramos (62), Denis Navarro (58) e Gabriel Casagrande com 56.

Veja o top-10 (sujeito a alterações)

1 - Daniel Serra 68

2 - Bruno Baptista 65

3 - Átila Abreu 63

4 - Cesar Ramos 62

5 - Denis Navarro 58

6 - Gabriel Casagrande 56

7 - Thiago Camilo 47

8 - Cacá Bueno 46

9 - Galid Osman 45

10 - Diego Nunes 40

Veja como foi a segunda etapa da Stock Car em 2021

