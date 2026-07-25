Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Stock Car Velocitta

Stock Car: Sob chuva, Muggiati garante pole no Velocitta

Pilotos enfrentaram as baixas temperaturas do interior de São Paulo

Livia Veiga
Editado:
Zezinho Muggiati

Foto de: Magnus Torquato

A Stock Car volta a seguir seu calendário de 2026, dessa vez, correndo no Autódromo do Velocitta. Na manhã deste sábado (25), os pilotos participaram da classificação que define o grid de domingo e foi Zezinho Muggiati que, sob chuva e baixas temperaturas, conquistou a pole position.

Leia também:

Felipe Baptista abriu os melhores tempos para o grupo 1, cravando 1min41s185, com Guilherme Salas e Ricardo Maurício logo na sequência, mas com uma vantagem de 0s477.

Rapidamente a sequência começou a mudar conforme a pista ia melhorando, apesar da chuva sob o traçado. A liderança trocou algumas vezes antes de Arthur Leist cravar 1min39s422.

Na sequência, o piloto teve Baptista e Salas, Felipe Fraga, Zezinho Muggiati, Rafael Suzuki, Daniel Serra, Allam Khodair, Felipe Massa e Lucas Foresti como os dez primeiros mais rápidos.

No segundo grupo, Sergio Sette Câmara apareceu como o mais rápido antes de ser superado por uma ótima volta de Cacá Bueno. Os dois pilotos tiveram Leo Reis, Ricardo Zonta, Gaetano Di Mauro, Cesar Ramos, Gabriel Casagrande, Julio Campos, Renan Guerra e Alfredinho Ibiapina na sequência.

O Q3 teve Fraga, Suzuki, Lucas Foresti, Khodair, Muggiati, Leist, Salas e Baptista na pista, com a temperatura ambiente se mantendo em apenas 15°C, mas a chuva havia parado.

Foi Zezinho Muggiati que conquistou a pole, com Baptista em segundo e Foresti em terceiro.

Tabela completa em instantes.

Posição Número PILOTO Melhor Volta Gap
1 38 Zezinho Muggiati 01:37.494 -
2 121 Felipe Baptista 01:37.512 +0.018
3 12 Lucas Foresti 01:37.645 +0.151
4 85 Guilherme Salas 01:37.648 +0.154
5 18 Allam Khodair 01:37.706 +0.212
6 81 Arthur Leist 01:37.827 +0.333
7 1 Felipe Fraga 01:37.911 +0.417
8 8 Rafael Suzuki 01:38.221 +0.727

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Fraga encerra sexta de treinos no Velocitta na liderança
Próximo artigo Stock Car: Di Mauro domina corrida sprint do Velocitta

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

F1: Norris 'voa' e crava primeira pole 'não-Mercedes' em 2026; Bortoleto larga em 14º na Hungria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Norris 'voa' e crava primeira pole 'não-Mercedes' em 2026; Bortoleto larga em 14º na Hungria

F1: Comissários admitem erro ao não punirem Leclerc na Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Comissários admitem erro ao não punirem Leclerc na Bélgica

Últimas notícias

F1: Hungaroring homenageia Senna, Piquet, Hamilton e outros como nomes de curvas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Hungaroring homenageia Senna, Piquet, Hamilton e outros como nomes de curvas

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso