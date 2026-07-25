Stock Car: Sob chuva, Muggiati garante pole no Velocitta
Pilotos enfrentaram as baixas temperaturas do interior de São Paulo
Foto de: Magnus Torquato
A Stock Car volta a seguir seu calendário de 2026, dessa vez, correndo no Autódromo do Velocitta. Na manhã deste sábado (25), os pilotos participaram da classificação que define o grid de domingo e foi Zezinho Muggiati que, sob chuva e baixas temperaturas, conquistou a pole position.
Felipe Baptista abriu os melhores tempos para o grupo 1, cravando 1min41s185, com Guilherme Salas e Ricardo Maurício logo na sequência, mas com uma vantagem de 0s477.
Rapidamente a sequência começou a mudar conforme a pista ia melhorando, apesar da chuva sob o traçado. A liderança trocou algumas vezes antes de Arthur Leist cravar 1min39s422.
Na sequência, o piloto teve Baptista e Salas, Felipe Fraga, Zezinho Muggiati, Rafael Suzuki, Daniel Serra, Allam Khodair, Felipe Massa e Lucas Foresti como os dez primeiros mais rápidos.
No segundo grupo, Sergio Sette Câmara apareceu como o mais rápido antes de ser superado por uma ótima volta de Cacá Bueno. Os dois pilotos tiveram Leo Reis, Ricardo Zonta, Gaetano Di Mauro, Cesar Ramos, Gabriel Casagrande, Julio Campos, Renan Guerra e Alfredinho Ibiapina na sequência.
O Q3 teve Fraga, Suzuki, Lucas Foresti, Khodair, Muggiati, Leist, Salas e Baptista na pista, com a temperatura ambiente se mantendo em apenas 15°C, mas a chuva havia parado.
Foi Zezinho Muggiati que conquistou a pole, com Baptista em segundo e Foresti em terceiro.
Tabela completa em instantes.
|Posição
|Número
|PILOTO
|Melhor Volta
|Gap
|1
|38
|Zezinho Muggiati
|01:37.494
|-
|2
|121
|Felipe Baptista
|01:37.512
|+0.018
|3
|12
|Lucas Foresti
|01:37.645
|+0.151
|4
|85
|Guilherme Salas
|01:37.648
|+0.154
|5
|18
|Allam Khodair
|01:37.706
|+0.212
|6
|81
|Arthur Leist
|01:37.827
|+0.333
|7
|1
|Felipe Fraga
|01:37.911
|+0.417
|8
|8
|Rafael Suzuki
|01:38.221
|+0.727
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