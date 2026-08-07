Stock Car suspende atividades de sexta-feira em Santa Cruz do Sul após danos causados por tempestade
Após vendaval na noite desta quinta-feira, reparos e limpeza seguirão hoje, impossibilitando atividades de pista
A Stock Car suspendeu as atividades de pista desta sexta-feira (07) da etapa de Santa Cruz do Sul após o paddock ser atingido duramente por um vendaval que passou pela cidade na noite de quinta-feira, causando diversos danos.
O estado vive um período de instabilidade climática, com a Defesa Civil emitindo um alerta na quinta-feira (06) sobre a possibilidade de tempestades severas, com ventos de mais de 100km/h.
A tempestade veio com força na noite de quinta-feira, deixando um rastro de destruição na região. O paddock foi duramente atingido, com boa parte das estruturas temporárias sendo destruídas pela força dos ventos. Além da Stock Car, a Turismo Nacional também corre neste fim de semana em Santa Cruz.
A categoria emitiu um novo comunicado oficial nesta sexta-feira, atualizando a situação no autódromo.
"Em função dos reparos nas estruturas temporárias afetadas pela tempestade de ontem no Autódromo de Santa Cruz do Sul, não está programada atividade nesta sexta-feira.
A nova programação, com atividades no sábado e domingo, será anunciada assim que estiver definida.
O autódromo estará fechado hoje em função dos trabalhos de reparo e preparação para o final de semana. Não será permitido o acesso.
O evento Esquenta Stock, que acontece sempre às vésperas das etapas da categoria, foi cancelado para que as equipes e organização possam focar na preparação do autódromo."
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