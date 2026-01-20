Pular para o conteúdo principal

Stock Car

Stock Car: Suzuki completa formação da Scuderia Bandeiras para 2026

Nesta ano, time contará com o piloto #8 ao lado de Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr. e Átila Abreu, sob comando de Christian Fittipaldi

Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
Rafael Suzuki, Scuderia Bandeiras

A Scuderia Bandeiras confirmou, nesta terça-feira (20), Rafael Suzuki na vaga que restava para a temporada 2026 da Stock Car Pro Series. O piloto de 38 anos se juntará a Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet e Átila Abreu, sob comando de Christian Fittipaldi.

Leia também:

Com quatro vitórias, sete poles e 14 pódios na carreira em mais de 260 corridas disputadas, Suzuki é um dos grandes expoentes da atual geração, terminando as últimas três temporadas entre os dez primeiros no campeonato, sendo protagonista e somando vitórias. O piloto paulista traz para a Scuderia Bandeiras o tradicional #8, que estampa seu carro desde 2014.

Seus novos companheiros, inclusive, já são velhos companheiros de garagem: Suzuki dividiu boxes com Piquet e Barrichello na Full Time em 2020, enquanto Átila foi seu parceiro na Pole em 2023. Coube ao destino juntar os quatro pilotos novamente, agora na maior e mais inovadora estrutura do automobilismo brasileiro.

"Muito feliz em agora fazer parte da Scuderia Bandeiras, uma equipe que chegou chegando na Stock Car, com muita ambição e estrutura. Quero agradecer ao Christian e ao Átila, que me procuraram com a oportunidade de fazer parte da Scuderia Bandeiras e contribuíram para que desse certo. Estou animado para a temporada, pelo que está por vir, em me entrosar com todos da equipe e começar os trabalhos pensando lá no dia 08 de março", comentou Suzuki.

"Com a chegada do Suzuki, encerramos a primeira parte do planejamento que era a formação da equipe. Conseguimos juntar um quarteto forte e vencedor que certamente vai colaborar na obtenção dos nossos objetivos tanto dentro quanto fora das pistas. Agora o foco é trabalhar na adaptação de todos e deixar tudo pronto para o início do campeonato", destaca Christian Fittipaldi, chefe de equipe da Scuderia Bandeiras.

Enquanto as atividades de pista não começam, Suzuki inicia sua trajetória oficialmente nesta quinta-feira (22), fazendo sua primeira visita ao Bandeiras Empresarial, em Votorantim (SP), onde fica a base da equipe. A temporada 2026 está prevista para começar dia 8 de março, em Curvelo (MG).

Principais comentários

