Stock Car: Suzuki completa formação da Scuderia Bandeiras para 2026
Nesta ano, time contará com o piloto #8 ao lado de Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr. e Átila Abreu, sob comando de Christian Fittipaldi
A Scuderia Bandeiras confirmou, nesta terça-feira (20), Rafael Suzuki na vaga que restava para a temporada 2026 da Stock Car Pro Series. O piloto de 38 anos se juntará a Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet e Átila Abreu, sob comando de Christian Fittipaldi.
Com quatro vitórias, sete poles e 14 pódios na carreira em mais de 260 corridas disputadas, Suzuki é um dos grandes expoentes da atual geração, terminando as últimas três temporadas entre os dez primeiros no campeonato, sendo protagonista e somando vitórias. O piloto paulista traz para a Scuderia Bandeiras o tradicional #8, que estampa seu carro desde 2014.
Seus novos companheiros, inclusive, já são velhos companheiros de garagem: Suzuki dividiu boxes com Piquet e Barrichello na Full Time em 2020, enquanto Átila foi seu parceiro na Pole em 2023. Coube ao destino juntar os quatro pilotos novamente, agora na maior e mais inovadora estrutura do automobilismo brasileiro.
"Muito feliz em agora fazer parte da Scuderia Bandeiras, uma equipe que chegou chegando na Stock Car, com muita ambição e estrutura. Quero agradecer ao Christian e ao Átila, que me procuraram com a oportunidade de fazer parte da Scuderia Bandeiras e contribuíram para que desse certo. Estou animado para a temporada, pelo que está por vir, em me entrosar com todos da equipe e começar os trabalhos pensando lá no dia 08 de março", comentou Suzuki.
"Com a chegada do Suzuki, encerramos a primeira parte do planejamento que era a formação da equipe. Conseguimos juntar um quarteto forte e vencedor que certamente vai colaborar na obtenção dos nossos objetivos tanto dentro quanto fora das pistas. Agora o foco é trabalhar na adaptação de todos e deixar tudo pronto para o início do campeonato", destaca Christian Fittipaldi, chefe de equipe da Scuderia Bandeiras.
Enquanto as atividades de pista não começam, Suzuki inicia sua trajetória oficialmente nesta quinta-feira (22), fazendo sua primeira visita ao Bandeiras Empresarial, em Votorantim (SP), onde fica a base da equipe. A temporada 2026 está prevista para começar dia 8 de março, em Curvelo (MG).
MÁRQUEZ APALAVRADO na DUCATI até 2028? Acosta, clã ROSSI em guerra, GP Brasil, YAMAHA e Dakar INSANO
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão
F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526
F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários