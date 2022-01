Após duas temporadas bem-sucedidas, com duas vitórias, pódios e uma pole position, Rafael Suzuki e a Full Time Sports anunciam nesta sexta-feira (7 de janeiro) a renovação da parceira e continuidade dos trabalhos iniciados em 2020. Esse será o terceiro ano da parceria entre o experiente piloto de 34 anos e o time de Maurício Ferreira, que tem sede em Vinhedo, no estado de São Paulo.

A temporada 2022 da Stock Car terá início em 13 de fevereiro em Interlagos (SP), com o retorno da Corrida de Duplas, onde os titulares correrão ao lado de pilotos convidados. Este será o nono ano de Rafael Suzuki na categoria.

Suzuki concluiu em dezembro sua oitava temporada na Stock Car. E foi o piloto que mais provas completou no ano, das 24 provas realizadas ao longo de 2021, concluiu 23, tendo pontuado em 16 corridas.

Com uma temporada de evolução e aprendizados. Também foi um ano em que ele pode comemorar sua primeira pole e a segunda vitória na categoria, conquistadas durante a sétima etapa no anel externo de Curitiba (PR).

O piloto do carro #8 ainda festejou um pódio com o segundo lugar na corrida 2 da etapa de Santa Cruz do Sul (RS). Em 2020, havia conquistado sua primeira vitória na categoria, na corrida 1 da disputa de Londrina (PR). Todos esses feitos foram conquistados defendendo as cores da Full Time.

Todos os resultados e a evolução com a equipe, dentro e fora das pistas, ao longo destes dois anos de parceria, animam o piloto para sua nona temporada na Stock Car. “Vamos para a terceira temporada juntos. Tivemos um segundo ano melhor do que o primeiro com evoluções e aprendizados. Mas o grande objetivo desse terceiro ano é termos uma constância maior com os bons resultados que é o grande desafio na Stock Car", disse Suzuki.

"Sabemos que ir ao pódio e vencer corridas, em uma categoria tão competitiva, é difícil. Temos o desafio nessa parceria de longo prazo de dar o próximo passo, que é nos estabelecermos no pelotão da frente. Confio muito que a equipe me dará condições para isso", seguiu.

"Temos um bom entrosamento e fiz questão de me mudar para Vinhedo (em 2020) para ficar mais próximo do time. A relação é muito positiva, somos um time e estamos juntos nas vitórias e derrotas. Estou muito motivado e confiante de que faremos nossa melhor temporada em 2022”, completou.

Maurício Ferreira, chefe da Full Time, também crê na continuidade para alcançar bons resultados em 2022. “Será nossa terceira temporada com o Rafael. E estamos felizes por isso. Pois, nossa filosofia aqui na equipe é de continuidade dos trabalhos. A categoria é muito competitiva e as vitórias e decisões são alcançadas no detalhe. Acreditamos que quanto maior o entrosamento entre time e piloto, maiores são as chances de conquistar os resultados", afirmou.

"E isso se comprova dentro da Stock, onde parcerias duradouras obtiveram resultados, com vitórias e títulos. Será mais um ano para lapidarmos nosso conhecimento. Vamos ajustar o que não surtiu efeito e trabalhar em prol do resultados. Estamos animados e confiantes”, analisou o dirigente.

Confira o calendário 2022 da Stock Car:

1ª etapa - 13/02 – Interlagos – Corrida de Duplas

2ª etapa - 20/03 – Goiânia – anel externo

3ª etapa - 10/04 – Rio de Janeiro – GP do Galeão

4ª etapa - 15/05 – Mogi Guaçu (SP)

5ª e 6ª etapas - 02 e 03/07 – Brasília – traçado a definir

7ª etapa - 31/07 – Interlagos

8ª etapa - 04/09 – Rio Grande do Sul – Tarumã ou Santa Cruz do Sul

9ª etapa - 25/09 – Mogi Guaçu (SP)

10ª e 11ª etapas – 22 e 23/10 – Goiânia – traçado misto e anel externo

12ª etapa - 20/11 – Brasília - no anel externo

