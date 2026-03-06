Pular para o conteúdo principal

Stock Car Curvelo

Stock Car: Suzuki lidera primeiro treino livre em Curvelo

Piloto que estreia na Scuderia Bandeiras foi o mais veloz na pista do interior de Minas Gerais

Redação Motorsport.com
Editado:
Rafael Suzuki

A Stock Car iniciou suas atividades oficiais nesta sexta-feira (06) em Curvelo, interior de Minas Gerais, palco da primeira etapa de 2026.

A primeira sessão de treino livre foi dominada por estreantes, seja em equipes ou na própria categoria.

Rafael Suzuki, novo piloto da Scuderia Bandeiras, cravou 1min21s534 e foi o mais rápido da sessão. André Moraes, que compete pela Scuderia Chiarelli e faz sua primeira temporada completa, foi o segundo colocado, a 0s192 do líder. O top 3 foi completado por Zezinho Muggiati, novo piloto da RCM, a 0s220 de Suzuki.

O atual campeão, Felipe Fraga terminou na 10ª posição. Seu companheiro de equipe, Gaetano di Mauro, que teve vitória na justiça nesta semana ainda sobre o campeonato passado, foi o quinto.

Às 12h40 acontece o TL2 em Curvelo. O quali será ainda nesta sexta, às 16h10.

Resultado

Pos      Nº Piloto Equipe Tempo Dif.
1        8 RAFAEL SUZUKI SCUDERIA BANDEIRAS 1:21.534  
2      22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 1:21.726 0,192
3      38 ZEZINHO MUGGIATI RCM MOTORSPORT 1:21.754 0,220
4      85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:21.831 0,297
5      11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 1:21.911 0,377
6      33 NELSON PIQUET JR SCUDERIA BANDEIRAS 1:22.087 0,553
7      10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 1:22.102 0,568
8      19 FELIPE MASSA TMG RACING 1:22.218 0,684
9        0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 1:22.239 0,705
10        1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 1:22.283 0,749
11        7 SERGIO SETTE CAMARA RCM MOTORSPORT 1:22.308 0,774
12      21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 1:22.478 0,944
13   121 FELIPE BAPTISTA CAR RACING TEAM 1:22.528 0,994
14      51 ATILA ABREU SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1:22.546 1,012
15        4 JULIO CAMPOS TMG RACING 1:22.580 1,046
16   293 LEONARDO REIS CAR RACING 1:22.640 1,106
17      29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 1:22.666 1,132
18      30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 1:22.668 1,134
19      81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 1:22.685 1,151
20      18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 1:22.698 1,164
21      73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 1:22.716 1,182
22   444 VICENTE ORIGE CAR RACING TEAM 1:22.788 1,254
23      90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 1:22.803 1,269
24      83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 1:22.806 1,272
25      95 LUCAS KOHL CROWN RACING 1:22.815 1,281
26        6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 1:22.848 1,314
27   301 RAFAEL REIS CAR RACING 1:22.891 1,357
28      80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 1:23.011 1,477
29   111 RUBENS BARRICHELLO SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS 1:23.182 1,648
30      12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 1:23.201 1,667
31      24 FELIPE BARTZ RTR SPORT TEAM 1:23.565 2,031
32      27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 1:23.613 2,079

