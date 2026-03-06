Stock Car: Suzuki lidera primeiro treino livre em Curvelo
Piloto que estreia na Scuderia Bandeiras foi o mais veloz na pista do interior de Minas Gerais
A Stock Car iniciou suas atividades oficiais nesta sexta-feira (06) em Curvelo, interior de Minas Gerais, palco da primeira etapa de 2026.
A primeira sessão de treino livre foi dominada por estreantes, seja em equipes ou na própria categoria.
Rafael Suzuki, novo piloto da Scuderia Bandeiras, cravou 1min21s534 e foi o mais rápido da sessão. André Moraes, que compete pela Scuderia Chiarelli e faz sua primeira temporada completa, foi o segundo colocado, a 0s192 do líder. O top 3 foi completado por Zezinho Muggiati, novo piloto da RCM, a 0s220 de Suzuki.
O atual campeão, Felipe Fraga terminou na 10ª posição. Seu companheiro de equipe, Gaetano di Mauro, que teve vitória na justiça nesta semana ainda sobre o campeonato passado, foi o quinto.
Às 12h40 acontece o TL2 em Curvelo. O quali será ainda nesta sexta, às 16h10.
Resultado
|Pos Nº
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Dif.
|1 8
|RAFAEL SUZUKI
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1:21.534
|2 22
|ANDRE MORAES JR
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:21.726
|0,192
|3 38
|ZEZINHO MUGGIATI
|RCM MOTORSPORT
|1:21.754
|0,220
|4 85
|GUILHERME SALAS
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:21.831
|0,297
|5 11
|GAETANO DI MAURO
|EUROFARMA RC
|1:21.911
|0,377
|6 33
|NELSON PIQUET JR
|SCUDERIA BANDEIRAS
|1:22.087
|0,553
|7 10
|RICARDO ZONTA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:22.102
|0,568
|8 19
|FELIPE MASSA
|TMG RACING
|1:22.218
|0,684
|9 0
|CACA BUENO
|SCUDERIA CHIARELLI
|1:22.239
|0,705
|10 1
|FELIPE FRAGA
|EUROFARMA RC
|1:22.283
|0,749
|11 7
|SERGIO SETTE CAMARA
|RCM MOTORSPORT
|1:22.308
|0,774
|12 21
|THIAGO CAMILO
|MERCADO LIVRE RACING TEAM
|1:22.478
|0,944
|13 121
|FELIPE BAPTISTA
|CAR RACING TEAM
|1:22.528
|0,994
|14 51
|ATILA ABREU
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|1:22.546
|1,012
|15 4
|JULIO CAMPOS
|TMG RACING
|1:22.580
|1,046
|16 293
|LEONARDO REIS
|CAR RACING
|1:22.640
|1,106
|17 29
|DANIEL SERRA
|BLAU MOTORSPORT
|1:22.666
|1,132
|18 30
|CESAR RAMOS
|MERCADO LIVRE RACING
|1:22.668
|1,134
|19 81
|ARTHUR LEIST
|CROWN RACING
|1:22.685
|1,151
|20 18
|ALLAM KHODAIR
|BLAU MOTORSPORT
|1:22.698
|1,164
|21 73
|ENZO ELIAS
|AMATTHEIS/TMG
|1:22.716
|1,182
|22 444
|VICENTE ORIGE
|CAR RACING TEAM
|1:22.788
|1,254
|23 90
|RICARDO MAURICIO
|VALDA-CAVALEIRO SPORTS
|1:22.803
|1,269
|24 83
|GABRIEL CASAGRANDE
|VOGEL MOTORSPORT
|1:22.806
|1,272
|25 95
|LUCAS KOHL
|CROWN RACING
|1:22.815
|1,281
|26 6
|HELIO CASTRONEVES
|MERCADO LIVRE RACING
|1:22.848
|1,314
|27 301
|RAFAEL REIS
|CAR RACING
|1:22.891
|1,357
|28 80
|ALFREDINHO IBIAPINA
|FULL TIME GAZOO RACING
|1:23.011
|1,477
|29 111
|RUBENS BARRICHELLO
|SCUDERIA BANDEIRAS SPORTS
|1:23.182
|1,648
|30 12
|LUCAS FORESTI
|VOGEL MOTORSPORT
|1:23.201
|1,667
|31 24
|FELIPE BARTZ
|RTR SPORT TEAM
|1:23.565
|2,031
|32 27
|RENAN GUERRA
|AMATTHEIS/TMG
|1:23.613
|2,079
EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários