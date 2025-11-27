O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o recurso da defesa de Rafael Suzuki e da TMG Racing, devolvendo em definitivo a vitória do piloto paulista na corrida principal da terceira etapa do Velocitta da Stock Car Pro Series, realizada em 05 de outubro.

Na ocasião, Suzuki foi desclassificado da prova porque, segundo os comissários, a equipe havia desrespeitado o artigo 4.6 do regulamento técnico da Stock, devido ao uso de uma “fita adesiva e silicone para vedação entre o splitter e o assoalho central, entre o assoalho central e os assoalhos externos e entre o assoalho externo e o difusor”.

De acordo com o documento da decisão, as equipes teriam sido informadas desta proibição na etapa anterior, punindo Suzuki com a desclassificação da prova e uma multa de 50 mil reais para a equipe.

Em meio a uma polêmica sobre a forma com o qual se deu a desclassificação, a TMG conseguiu um efeito suspensivo antes da etapa de Campo Grande, o que evitou mais problemas para o campeonato em questões como a distribuição do lastro.

Com a situação oficialmente encerrada, a Stock Car vai para Brasília neste fim de semana para a penúltima etapa da temporada 2025 - a última antes da aplicação dos descartes - com a classificação atualizada. Felipe Fraga segue líder, com 727 pontos, contra 690 de Gaetano di Mauro, 596 de Enzo Elias, 587 de Arthur Leist e 582 de Gabriel Casagrande. Já Suzuki sobe para nono com 522.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!