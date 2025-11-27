Todas as categorias

Stock Car

Stock Car: Suzuki vence recurso no STJD e recupera vitória no Velocitta

Piloto da TMG Racing sobe para o top 10 da classificação com a recuperação do triunfo

Redação Motorsport.com
Editado:
Rafael Suzuki conquistou a pole position da 3ª etapa de Mogi Guaçu na Stock Car de 2025.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o recurso da defesa de Rafael Suzuki e da TMG Racing, devolvendo em definitivo a vitória do piloto paulista na corrida principal da terceira etapa do Velocitta da Stock Car Pro Series, realizada em 05 de outubro.

Leia também:

Na ocasião, Suzuki foi desclassificado da prova porque, segundo os comissários, a equipe havia desrespeitado o artigo 4.6 do regulamento técnico da Stock, devido ao uso de uma “fita adesiva e silicone para vedação entre o splitter e o assoalho central, entre o assoalho central e os assoalhos externos e entre o assoalho externo e o difusor”.

De acordo com o documento da decisão, as equipes teriam sido informadas desta proibição na etapa anterior, punindo Suzuki com a desclassificação da prova e uma multa de 50 mil reais para a equipe.

Em meio a uma polêmica sobre a forma com o qual se deu a desclassificação, a TMG conseguiu um efeito suspensivo antes da etapa de Campo Grande, o que evitou mais problemas para o campeonato em questões como a distribuição do lastro.

Com a situação oficialmente encerrada, a Stock Car vai para Brasília neste fim de semana para a penúltima etapa da temporada 2025 - a última antes da aplicação dos descartes - com a classificação atualizada. Felipe Fraga segue líder, com 727 pontos, contra 690 de Gaetano di Mauro, 596 de Enzo Elias, 587 de Arthur Leist e 582 de Gabriel Casagrande. Já Suzuki sobe para nono com 522.

