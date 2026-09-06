Stock Car: Team RC repete cenário de 2025 e coloca Fraga e Di Mauro na liderança e vice-liderança

Faltando agora apenas quatro etapas para a grande final da Stock Car Pro Series, a equipe Eurofarma-RC já ensaia um resultado parecido com o que ocorreu em 2025. Após o término da oitava etapa, em Curvelo-MG, Felipe Fraga permanece na liderança, enquanto Gaetano Di Mauro assume a terceira posição sem os descartes, mas já está em segundo se considerado os dois descartes previstos no regulamento de 2026.

“Depois de um começo difícil, onde a gente chegou a estar em último no campeonato, chegamos ao topo de novo, mostrando toda a competência do trabalho da equipe. O objetivo é lutar pelo título e trazer mais um para a equipe, que sempre trabalha muito duro por isso", diz Di Mauro.

Gaetano foi o primeiro a subir ao pódio, garantindo o terceiro lugar na sprint, e terminando na quarta posição no domingo. Guilherme Salas, por sua vez, ficou em sexto na Corrida 1 e conquistou o segundo lugar na prova principal. Ambos somaram 110 pontos e foram os maiores pontuadores do final de semana. Pelo critério de desempate, o resultado da corrida de domingo, Gui Salas ficou com o troféu.

A surpresa ficou por conta da quebra do carro do atual líder, Felipe Fraga. A menos de dois minutos para o fim da prova, a roda do veículo #1 quebrou, tirando o piloto da disputa por pontos. A peça foi recolhida para análise e, apesar do incidente, Fraga manteve a liderança do campeonato.

“Vamos entender o que houve. Pode ter sido uma trinca que ocorreu durante a prova, mas são coisas do esporte. Vamos redobrar a atenção”, declarou Rosinei Campos, chefe da equipe.

Ricardo Maurício terminou na 19ª posição na Corrida 1 e no oitavo lugar na Corrida 2.

O próximo desafio será em Brasília, com a primeira corrida Endurance da história da Stock Car. A prova terá duas horas de duração e três paradas obrigatórias para troca de pilotos, com seis minutos cada. Na Eurofarma-RC, Felipe Fraga dividirá o cockpit com Felipe Nasr, enquanto Gaetano Di Mauro correrá ao lado de Felipe Drugovich.

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