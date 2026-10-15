Stock Car: Terceiro no campeonato, Gabriel Casagrande acelera em casa em Cascavel

Tricampeão da Stock Car, Gabriel Casagrande acelera neste final de semana no Autódromo Zilmar Beux, palco da décima etapa da categoria em 2026. Terceiro colocado no campeonato com 647 pontos conquistados, o piloto paranaense nascido em Francisco Beltrão corre em casa, com apoio da família e amigos.

“É sempre especial poder voltar a acelerar em Cascavel, uma pista em que tenho um carinho especial por poder receber minha família e também grandes amigos, além do fato de já termos vencido por lá esse ano em outra categoria”, diz Casagrande.

Casagrande vem de uma pole position conquistada na etapa passada, em Brasília (DF), ao lado de Gabriel Robe na corrida Endurance. Com cinco pódios em Cascavel na Stock Car, Casagrande tenta voltar a somar muitos pontos para seguir na disputa do campeonato.

“Nossa performance era muito boa em Brasília, encontramos um ótimo acerto e esperamos que agora possamos converter essa velocidade em um bom resultado para quem sabe voltarmos ao topo e chegar com chances matemáticas na última etapa”, completa.

Os treinos livres da Stock Car em Cascavel serão disputados nesta sexta-feira. A classificação está marcada para 8h da manhã do sábado. No mesmo dia ocorre a primeira corrida, com largada prevista para 15h30. A segunda prova será realizada no domingo a partir de 12h10. As provas serão exibidas na Band, Bandsports e YouTube.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!