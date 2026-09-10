Stock Car: Thiago Camilo correrá com Caio Chaves em etapa endurance em Brasília
Jovem talento de 18 anos, que substituiu Helio Castroneves em Goiânia, volta a vestir as cores da Mercado Livre Racing para formar dupla com Camilo na prova de Endurance na Capital Federal
Thiago Camilo e Caio Chaves formam dupla para a prova Endurance da Stock Car
A Mercado Livre Racing definiu mais uma formação de pilotos para a aguardada etapa de Endurance da Stock Car Pro Series, agendada para o dia 27 de setembro no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília. Thiago Camilo dividirá o comando do carro #21 com o jovem Caio Chaves, de 18 anos, repetindo na principal categoria do automobilismo brasileiro uma parceria que já rende frutos em pistas internacionais.
Chaves já não é um rosto estranho para a Mercado Livre Racing dentro da estrutura da A.Mattheis. Na quarta etapa da temporada, realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, o paulista teve a missão de substituir ninguém menos que Helio Castroneves, quando o veterano foi em busca de sua quinta vitória nas 500 Milhas de Inidianápolis. Na ocasião, Chaves surpreendeu pela rápida adaptação e profissionalismo no cockpit.0
Fora do Brasil, Caio disputa atualmente o IMSA Michelin Pilot Challenge nos Estados Unidos. A sinergia com Thiago Camilo vem de longa data: os dois competem juntos em provas norte-americanas, dividindo o carro ao lado de Guiga Gonçalves e Tiago Cortez, o que garante total entrosamento técnico e pessoal para o desafio em Brasília.
Para Thiago Camilo, a escolha por Caio alia a confiança construída dentro e fora das pistas ao ritmo de corrida que o jovem piloto já demonstrou no carro da Stock Car.
“Ter o Caio comigo nessa etapa de Endurance é uma escolha muito natural e ao mesmo tempo super estratégica para a equipe. A gente já se conhece bem, dividimos o carro no IMSA lá nos Estados Unidos e sei o quanto ele é dedicado, rápido e pé no chão, mesmo tão jovem. Na etapa de Goiânia, quando ele precisou substituir o Helinho, mostrou muita maturidade para se adaptar rapidamente ao Stock Car e entregou um trabalho impecável", disse Camilo.
"Agora, correndo em dupla, a gente pula a fase de entrosamento porque a nossa sintonia e a forma de trabalhar no acerto do carro já vêm alinhadas de fora. É um garoto de muito talento, que tem um futuro enorme pela frente, e tenho certeza que vamos formar uma dupla muito forte para buscar um grande resultado em Brasília”, acrescentou.
Com a bagagem acumulada em sua estreia na categoria e a experiência em corridas de longa duração no automobilismo norte-americano, Caio Chaves celebra o retorno ao time com uma perspectiva ainda mais madura.
“Primeiro, quero agradecer à Mercado Livre Racing, a A.Mattheis e toda a equipe, e em especial ao Thiago Camilo. Eles confiaram no meu trabalho e me ajudaram a me desenvolver muito bem na etapa que participei em Goiânia e saí de lá com gosto de quero mais. Quero guiar de novo o carro, com outra perspectiva, porque já sei como o time trabalha e como o carro funciona", falou Chaves.
"Tenho boa bagagem em corrida em dupla, que faço bastante nos Estados Unidos, inclusive com o próprio Thiago, com o Guiga e o Tiago Cortez no time. Agora é a minha vez de me juntar a ele na Stock Car e é uma das oportunidades mais gratificantes da minha vida. Chego com uma outra visão do carro, e ao lado do Thiago, vai ser um sonho correr novamente na Stock Car. O Thiago é um espelho e uma inspiração para mim por tudo o que ele alcançou na carreira. Só quero aprender mais e entregar o melhor resultado possível”, afirmou Chaves.
A prova de Endurance da Stock Car Pro Series no Autódromo Internacional Nelson Piquet será realizada no domingo, 27 de setembro, marcando a reunião de grandes nomes do automobilismo nacional e internacional em duplas. Amanhã, a equipe irá anunciar o piloto convidado de Helio Castroneves.
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