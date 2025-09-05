A neblina que baixou sobre o autódromo de Cascavel encurtou a programação de treinos livres da sexta-feira que abriu a sexta de doze etapas da temporada 2025 da Stock Car. Depois de um shakedown com a pista molhada pelas fortes chuvas da quinta-feira, a falta de visibilidade provocada pela neblina fez com que entre 10h e 15h30min ninguém pudesse entrar na pista.

Quando a pista foi liberada, começou a chover e o único treino livre dos dois programados foi realizado com todos usando pneus de chuva. A previsão para amanhã , quando se realiza a classificação e a Sprint Race, é de pista seca.

Cesar Ramos, que vem de pole position e vitória na última etapa, em Curvelo, estava no primeiro grupo, onde, em função da pista muito molhada, a maior parte dos carros só saiu dos boxes nos últimos minutos. O piloto da Ipiranga Racing só foi a pista faltando dois minutos e sequer completou uma volta rápida com o Toyota #30.

Seu companheiro de equipe, Thiago Camilo, que tem três vitórias em Cascavel, conseguiu dar 14 voltas no treino livre, ficou com o 7º melhor tempo, mas acredita que o trabalho de hoje não vai servir de muita coisa.

“Se as previsões de pista seca amanhã se confirmarem, vamos para a classificação praticamente sem referência da pista. A equipe que chegar com o acerto mais pronto e compreender mais rapidamente as condições da pista tende a seguir em frente na primeira sessão de classificação e brigar pela pole position”, disse o piloto do Toyota #21.

