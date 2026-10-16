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Relato do treino livre
Stock Car Cascavel II

Stock Car: Thiago Camilo fecha sexta de treinos na liderança em Cascavel

Leonardo Reis, da Car Racing, e Ricardo Maurício da Cavaleiro Sports, completaram os três primeiros colcoados

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
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Thiago Camilo; Mercado Livre Racing

Thiago Camilo; Mercado Livre Racing

Foto de: Jose Mario Dias

Thiago Camilo, piloto do carro #21 da Mercado Livre Racing, encerrou a sexta-feira de treinos da Stock Car em Cascavel na liderança, marcando o tempo de 1m01s387. 

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Leonardo Reis, da Car Racing, e Ricardo Maurício da Cavaleiro Sports, completaram os três primeiros colcoados com voltas de 1m01s531 e 1m01s552, respectivamente. O líder do campeonato, Felipe Fraga, foi apenas o nono colocado. 

Gabriel Casagrande, Zezinho Mugiatti, Lucas Foresti, Felipe Massa, César Ramos e Allam Khodair completaram os dez primeiros da tabela.

Resultado treino livre 2

Pos.

Piloto

Equipe

Melhor volta

Volta

Gap

Dif.

Melhor vel. (km/h)

Última volta

1

21

Thiago Camilo

Mercado Livre Racing Team

1:01.387

18

179,3

Pit In

2

293

Leonardo Reis

Car Racing

1:01.531

15

0,144

0,144

178,9

Pit In

3

90

Ricardo Mauricio

Valda-Cavaleiro Sports

1:01.552

15

0,021

0,165

178,9

Pit In

4

83

Gabriel Casagrande

Vogel Motorsport

1:01.622

19

0,070

0,235

178,7

Pit In

5

38

Zezinho Muggiati

Team RC

1:01.771

14

0,149

0,384

178,2

Pit In

6

12

Lucas Foresti

Vogel Motorsport

1:01.793

21

0,022

0,406

178,2

1:01.793

7

19

Felipe Massa

Time Lubrax TMG

1:01.797

14

0,004

0,410

178,1

Pit In

8

30

Cesar Ramos

Mercado Livre Racing

1:01.803

15

0,006

0,416

178,1

Pit In

9

1

Felipe Fraga

Eurofarma RC

1:01.867

17

0,064

0,480

177,9

Pit In

10

18

Allam Khodair

Blau Motorsport

1:01.902

17

0,035

0,515

177,8

Pit In

11

6

Helio Castroneves

Mercado Livre Racing

1:01.932

17

0,030

0,545

177,8

Pit In

12

73

Enzo Elias

Amattheis/TMG

1:01.938

17

0,006

0,551

177,7

Pit In

13

29

Daniel Serra

Blau Motorsport

1:01.980

20

0,042

0,593

177,6

1:01.980

14

4

Julio Campos

Time Lubrax TMG

1:01.981

13

0,001

0,594

177,6

Pit In

15

22

Andre Moraes Jr

Scuderia Chiarelli

1:02.026

17

0,045

0,639

177,5

Pit In

16

444

Vicente Orige

Sterling Racing

1:02.096

18

0,070

0,709

177,3

Pit In

17

11

Gaetano Di Mauro

Eurofarma RC

1:02.111

15

0,015

0,724

177,2

Pit In

18

81

Arthur Leist

Crown Racing

1:02.117

18

0,006

0,730

177,2

Pit In

19

7

Sergio Sette Camara

Team RC

1:02.147

12

0,030

0,760

177,1

Pit In

20

10

Ricardo Zonta

Full Time Gazoo Racing

1:02.169

14

0,022

0,782

177,1

1:02.389

21

8

Rafael Suzuki

Full Time Sports

1:02.191

6

0,022

0,804

177,0

Pit In

22

80

Alfredinho Ibiapina

Full Time Gazoo Racing

1:02.239

21

0,048

0,852

176,9

1:02.239

23

121

Felipe Baptista

Sterling Racing

1:02.311

17

0,072

0,924

176,7

1:02.494

24

301

Rafael Reis

Car Racing

1:02.344

14

0,033

0,957

176,6

1:02.780

25

95

Lucas Kohl

Crown Racing

1:02.379

19

0,035

0,992

176,5

Pit In

26

27

Renan Guerra

Amattheis/TMG

1:02.413

11

0,034

1,026

176,4

Pit In

27

0

Caca Bueno

Scuderia Chiarelli

1:02.448

17

0,035

1,061

176,3

Pit In

28

24

Felipe Bartz

Albatroz Racing

1:04.061

7

1,613

2,674

171,8

Pit In

29

85

Guilherme Salas

Valda-Cavaleiro Sports

Pit In

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