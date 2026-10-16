Stock Car: Thiago Camilo fecha sexta de treinos na liderança em Cascavel
Leonardo Reis, da Car Racing, e Ricardo Maurício da Cavaleiro Sports, completaram os três primeiros colcoados
Thiago Camilo; Mercado Livre Racing
Foto de: Jose Mario Dias
Thiago Camilo, piloto do carro #21 da Mercado Livre Racing, encerrou a sexta-feira de treinos da Stock Car em Cascavel na liderança, marcando o tempo de 1m01s387.
Leonardo Reis, da Car Racing, e Ricardo Maurício da Cavaleiro Sports, completaram os três primeiros colcoados com voltas de 1m01s531 e 1m01s552, respectivamente. O líder do campeonato, Felipe Fraga, foi apenas o nono colocado.
Gabriel Casagrande, Zezinho Mugiatti, Lucas Foresti, Felipe Massa, César Ramos e Allam Khodair completaram os dez primeiros da tabela.
Resultado treino livre 2
|
Pos.
|
Nº
|
Piloto
|
Equipe
|
Melhor volta
|
Volta
|
Gap
|
Dif.
|
Melhor vel. (km/h)
|
Última volta
|
1
|
21
|
Thiago Camilo
|
Mercado Livre Racing Team
|
1:01.387
|
18
|
—
|
—
|
179,3
|
Pit In
|
2
|
293
|
Leonardo Reis
|
Car Racing
|
1:01.531
|
15
|
0,144
|
0,144
|
178,9
|
Pit In
|
3
|
90
|
Ricardo Mauricio
|
Valda-Cavaleiro Sports
|
1:01.552
|
15
|
0,021
|
0,165
|
178,9
|
Pit In
|
4
|
83
|
Gabriel Casagrande
|
Vogel Motorsport
|
1:01.622
|
19
|
0,070
|
0,235
|
178,7
|
Pit In
|
5
|
38
|
Zezinho Muggiati
|
Team RC
|
1:01.771
|
14
|
0,149
|
0,384
|
178,2
|
Pit In
|
6
|
12
|
Lucas Foresti
|
Vogel Motorsport
|
1:01.793
|
21
|
0,022
|
0,406
|
178,2
|
1:01.793
|
7
|
19
|
Felipe Massa
|
Time Lubrax TMG
|
1:01.797
|
14
|
0,004
|
0,410
|
178,1
|
Pit In
|
8
|
30
|
Cesar Ramos
|
Mercado Livre Racing
|
1:01.803
|
15
|
0,006
|
0,416
|
178,1
|
Pit In
|
9
|
1
|
Felipe Fraga
|
Eurofarma RC
|
1:01.867
|
17
|
0,064
|
0,480
|
177,9
|
Pit In
|
10
|
18
|
Allam Khodair
|
Blau Motorsport
|
1:01.902
|
17
|
0,035
|
0,515
|
177,8
|
Pit In
|
11
|
6
|
Helio Castroneves
|
Mercado Livre Racing
|
1:01.932
|
17
|
0,030
|
0,545
|
177,8
|
Pit In
|
12
|
73
|
Enzo Elias
|
Amattheis/TMG
|
1:01.938
|
17
|
0,006
|
0,551
|
177,7
|
Pit In
|
13
|
29
|
Daniel Serra
|
Blau Motorsport
|
1:01.980
|
20
|
0,042
|
0,593
|
177,6
|
1:01.980
|
14
|
4
|
Julio Campos
|
Time Lubrax TMG
|
1:01.981
|
13
|
0,001
|
0,594
|
177,6
|
Pit In
|
15
|
22
|
Andre Moraes Jr
|
Scuderia Chiarelli
|
1:02.026
|
17
|
0,045
|
0,639
|
177,5
|
Pit In
|
16
|
444
|
Vicente Orige
|
Sterling Racing
|
1:02.096
|
18
|
0,070
|
0,709
|
177,3
|
Pit In
|
17
|
11
|
Gaetano Di Mauro
|
Eurofarma RC
|
1:02.111
|
15
|
0,015
|
0,724
|
177,2
|
Pit In
|
18
|
81
|
Arthur Leist
|
Crown Racing
|
1:02.117
|
18
|
0,006
|
0,730
|
177,2
|
Pit In
|
19
|
7
|
Sergio Sette Camara
|
Team RC
|
1:02.147
|
12
|
0,030
|
0,760
|
177,1
|
Pit In
|
20
|
10
|
Ricardo Zonta
|
Full Time Gazoo Racing
|
1:02.169
|
14
|
0,022
|
0,782
|
177,1
|
1:02.389
|
21
|
8
|
Rafael Suzuki
|
Full Time Sports
|
1:02.191
|
6
|
0,022
|
0,804
|
177,0
|
Pit In
|
22
|
80
|
Alfredinho Ibiapina
|
Full Time Gazoo Racing
|
1:02.239
|
21
|
0,048
|
0,852
|
176,9
|
1:02.239
|
23
|
121
|
Felipe Baptista
|
Sterling Racing
|
1:02.311
|
17
|
0,072
|
0,924
|
176,7
|
1:02.494
|
24
|
301
|
Rafael Reis
|
Car Racing
|
1:02.344
|
14
|
0,033
|
0,957
|
176,6
|
1:02.780
|
25
|
95
|
Lucas Kohl
|
Crown Racing
|
1:02.379
|
19
|
0,035
|
0,992
|
176,5
|
Pit In
|
26
|
27
|
Renan Guerra
|
Amattheis/TMG
|
1:02.413
|
11
|
0,034
|
1,026
|
176,4
|
Pit In
|
27
|
0
|
Caca Bueno
|
Scuderia Chiarelli
|
1:02.448
|
17
|
0,035
|
1,061
|
176,3
|
Pit In
|
28
|
24
|
Felipe Bartz
|
Albatroz Racing
|
1:04.061
|
7
|
1,613
|
2,674
|
171,8
|
Pit In
|
29
|
85
|
Guilherme Salas
|
Valda-Cavaleiro Sports
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Pit In
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