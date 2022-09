Stock Car: Thiago Camilo revela engajamento na reforma do autódromo de Santa Cruz

Carregar reprodutor de áudio

O piloto da equipe Ipiranga Racing na Stock Car, Thiago Camilo, espera obter bons resultados em Santa Cruz do Sul. Na última oportunidade, em novembro do ano passado, Camilo chegou ao Rio Grande do Sul como 7º colocado no campeonato. Depois de um final de semana com pole position, volta mais rápida e vitória na corrida principal, mais um 9º lugar na Corrida 2, foi o maior pontuador do fim de semana da penúltima etapa do campeonato 2021. O resultado positivo deixou o condutor do Toyota Corolla em 3º lugar no campeonato, indo para a grande final com chances matemáticas de título.

Naquele mesmo final de semana, depois da euforia de bons resultados e uma champanhe estourada, Camilo tratou de conversar na companhia do CEO da Vicar, Fernando Julianelli, com a prefeita Helena Hermany.

“A gente foi dizer que adorava a cidade e a pista, mas se não fossem feitas reformas não poderíamos voltar em 2022, o que é verdade. A prefeita não somente nos ouviu e se empenhou em fazer o que era necessário, como, pessoalmente e através de sua assessoria, me manteve informado o tempo todo sobre o andamento das obras, mandando fotos e tal”, disse o piloto do programa Toyota Gazoo Racing #21 da Ipiranga Racing, que completou 38 anos ontem, 20 de setembro, justamente o dia que recorda o início da Revolução Farroupilha, conhecido como Dia do Gaúcho.

A equipe Ipiranga Racing ainda conta com Cesar Ramos, um dos dois representantes do Rio Grande no grid da Stock Car – o outro é Tuca Antoniazi – que também está animado para correr em casa no proximo final de semana.

Ramos, chega otimista, principalmente depois de alcançar o seu primeiro pódio em casa, quando em julho deste ano, a principal categoria do automobilismo brasileiro, realizou duas etapas no mesmo fim de semana no Velopark, em Nova Santa Rita. Cesinha foi ao pódio com um terceiro lugar na corrida principal de sábado e repetiu a dose com um segundo lugar na corrida principal de domingo. “Foi uma sensação boa demais, não sabia que ia me emocionar tanto com o carinho dos gaúchos. Quero mais”.

