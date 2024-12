Stock Car: TMG e Crown vão recorrer de desclassificação no STJD

A novela sobre os pneus da Stock Car deve ganhar um novo capítulo. Segundo apurado pelo Motorsport.com, as equipes Crown e TMG Racing devem recorrer da decisão do pleno do STJD que levou à desclassificação de seus pilotos da etapa do Velopark.

Na última segunda-feira (16), o novo julgamento do pleno do STJD do Automobilismo manteve a desclassificação dos quatro pilotos envolvidos na confusão, Felipe Baptista, Felipe Massa, Enzo Elias e Rafael Suzuki, o que mantém o título da temporada 2024 da Stock Car nas mãos de Gabriel Casagrande.

As equipes têm até a próxima sexta-feira (20) para protocolarem o recurso. Porém, o STJD entra em recesso no período de 30 de dezembro a 20 de janeiro e, com isso, a indefinição pode se prolongar por semanas. Caso a desclassificação seja revertida, Baptista se tornaria o campeão da Stock 2024.

Entenda a controvérsia dos pneus do Velopark

Os pneus de chuva utilizados na classificação da etapa gaúcha foram confiscados e enviados para a Coreia do Sul, sede da Hankook, fornecedora oficial da Stock Car, para que o laboratório da companhia analisasse se os compostos dos carros de Felipe Massa, Rafael Suzuki, Felipe Baptista e Enzo Elias foram modificados.

O laudo comparou as borrachas em questão a outras 'apreendidas' junto a outra equipe e verificou menor ‘dureza’ dos pneus de TMG e Crown, em correlação direta com o aumento da composição química neles identificada, além de alterações na viscoelasticidade em média 39,7% abaixo dos índices regulares.

De posse do parecer, a CBA desclassificou os carros das duas equipes. Entretanto, no dia 21 de novembro, o STJD revogou a penalidade das equipes co-irmãs. Na ocasião, segundo apurado pelo Motorsport.com, o mérito da questão não chegou a ser julgado, isso porque questões processuais, como formatação de provas contra as duas equipes, não estavam em conformidade, conforme apontaram os advogados.

Na primeira vez do pleno, as punições voltaram, mas o processo voltou para a primeira instância, no julgamento que foi realizado nesta segunda-feira.

