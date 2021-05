A Stock Car Pro Series realiza neste fim de semana a segunda etapa da temporada de 2021, em Interlagos e traz novidades em relação à equalização dos carros das marcas Chevrolet e Toyota.

Os 10 Corollas do grid poderão correr com o chamado “pacote de desempenho 01”, se utilizando da regra de um recurso que é posto em prática quando a diferença na pontuação do ranking das montadoras supera os 30 pontos. Ela é feita pela soma dos resultados dos dois melhores carros de cada marca em todas as corridas.

As modificações consistem na liberação de avanços mecânicos e aerodinâmicos que, somados, têm como objetivo equiparar o desempenho dos carros que disputam a categoria.

A primeira etapa de Goiânia teve amplo domínio da Eurofarma RC, do lendário Rosinei Campos, o Meinha, que utiliza equipamento Chevrolet, nas vitórias de Daniel Serra e Ricardo Maurício.

