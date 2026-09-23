Stock Car: Últimos vencedores da corrida de duplas, Casagrande e Robe buscam repetir história na prova Endurance
Casagrande e Robe formam a única parceria vencedora da Corrida de Duplas da Stock Car que tentará repetir o feito na prova Endurance, desta vez em Brasília
Gabriel Casagrande e Gabriel Robe
Foto de: Rodrigo Guimarães
A Stock Car volta a promover uma corrida de duplas após quatro anos e a última edição da prova com convidados teve vitória de Gabriel Casagrande e Gabriel Robe, pela AMattheis Vogel, em Interlagos. Com a mesma equipe, mas com um carro diferente e no Autódromo de Brasília (DF), os xarás prometem vir fortes novamente nesta prova, que desta vez será no formato endurance.
“Brasília tem uma pista muito veloz, várias retas e será especial poder reeditar essa parceria de sucesso com o Robe. O ano passado estive no Q3 por lá, algo que a gente sempre busca para encaminhar bem o final de semana e tomara que a gente possa chegar lá e marcar muitos pontos para o campeonato. Tentaremos defender esse título da Corrida de Duplas”, diz Casagrande.
Das cinco edições realizadas até hoje da Corrida de Duplas (2014, 2015, 2016, 2018 e 2022), Casagrande e Robe formam a única dupla vencedora que tentará repetir o feito em 2026. Piloto gaúcho, Robe foi campeão da Stock Light em 2017, fez sua estreia na Stock Car na prova em duplas em 2018, competiu em cinco provas de 2022 e ainda disputou parte da temporada de 2024.
“Estou extremamente feliz com o convite. Primeiramente gostaria de agradecer ao Gabriel e a equipe pela confiança e pela oportunidade. Em 2022 nós fizemos uma excelente dupla, sempre em sintonia, me dei bem com todos os integrantes da equipe. O Gabriel é meu amigo de longa data, desde os tempos de kart, e ter a possibilidade de dividir novamente o carro com um tricampeão da categoria para mim é uma honra”, diz Robe.
A largada para a corrida Endurance da Stock Car está prevista para 12h10, com previsão de 2 horas de prova e transmissão ao vivo de Band, Bandsports e YouTube.
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