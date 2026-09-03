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Stock Car Chapecó

Stock Car: Único piloto com três vitórias seguidas na temporada, Felipe Baptista tenta ampliar recorde

Piloto da CAR Racing chega em Curvelo embalado por sequência e busca se aproximar dos líderes do campeonato

Publicado:
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Felipe Baptista

Foto de: Rodrigo Ruiz

Piloto que defende a CAR Racing na temporada 2026 da Stock Car, Felipe Baptista parte para a oitava etapa do campeonato, marcada para o Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), neste final de semana, de olho em ampliar um recorde. O dono do carro #121 é o único piloto do atual grid a vencer em três etapas consecutivas e segue em momento de crescimento no campeonato.

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Com os triunfos em Cuiabá, Velocitta e Santa Cruz do Sul, Felipe avançou ao sexto lugar na tabela de classificação. O piloto destaca o bom momento no campeonato após um início complicado, e parte para o interior mineiro de olho em um novo triunfo para seguir avançando entre os primeiros da competição.
 
“O balanço da temporada é positivo até aqui. A gente superou o começo de temporada e temos mostrado boa performance em todas as etapas, brigando por vitória sempre. Estou feliz e agora vamos continuar lutando para manter a consistência até o final do ano. O líder está um pouco longe na tabela, mas vamos brigar pelo campeonato e, conforme as etapas passarem, tentaremos tirar essa diferença”, disse Felipe, que revelou gostar da pista mineira.
 
“Curvelo é uma pista desafiadora. O primeiro setor a gente passa perto do muro, no último temos muitas curvas de alta. É uma pista difícil e com um calor que é forte lá, mas é uma pista que eu gosto e me dou bem. Vamos tentar brigar pela pole position para buscar uma nova vitória”, completa Baptista.
 
A programação da Stock Car será iniciada na sexta-feira (4) com dois treinos livres, às 10h30 e às 13h30. No sábado, o classificatório está marcado para as 8h da manhã e a corrida Sprint para 13h50. A corrida Principal acontece no domingo, a partir do meio-dia.

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