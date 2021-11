Stock Car: Valdeno Brito retorna para etapa de Santa Cruz do Sul

A Stock Car Pro Series realiza no próximo dia 21 a penúltima etapa da temporada 2021, em Santa Cruz do Sul. No grid, um velho conhecido voltará a acelerar na maior categoria do automobilismo brasileiro: Valdeno Brito.

O piloto de 47 anos, apelidado de Expresso da Paraíba, estará no lugar de Tuca Antoniazi na Hot Car Competições. A última experiência de Valdeno na Stock havia sido em 2019, quando fez parte da extinta equipe Prati-Donaduzzi.

Antoniazi ocupa atualmente a 31ª posição no campeonato com 20 pontos. A liderança é de Gabriel Casagrande, com 309, sem contar os descartes.

Confira como foi a etapa do Velocitta da Stock Car

