Stock Car: Veja como Tuka Rocha será homenageado em Goiânia

A morte de Tuka Rocha abalou o mundo do automobilismo brasileiro e internacional e principalmente o da Stock Car, uma das categorias em que competiu em vida. A etapa de Goiânia, neste fim de semana será a primeira após o falecimento do piloto de 36 anos e com ela, uma série de homenagens da categoria e de pilotos marcarão a etapa.

Thiago Camilo deixará de usar o tradicional #21 e correrá com o número de Tuka, o #25. Além disso, todos os carros que estarão na pista terão o numeral #25 no teto, além de ter o nome de Tuka Rocha ao lado do nome do competidor, como normalmente ocorre em corrida de duplas.

Diego Nunes competirá em Goiânia com um dos capacetes de Tuka. A dupla da Full Time, Nelsinho Piquet e Rubens Barrichello, reproduzirão o layout em seus cascos neste fim de semana.

No dia da corrida, está previsto um minuto de silêncio, com os pilotos se reunindo em volta de um capacete de Tuka Rocha em um pedestal e balões brancos ganhando o céu da capital goiana.

Confira como estão os carros da Stock Car neste fim de semana em Goiânia