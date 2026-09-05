Stock Car: Vencedor da sprint, Leo Reis celebra dia "perfeito" em Curvelo
Piloto domina corrida curta do final de semana que marca a oitava etapa do campeonato no interior mineiro
Leo Reis
Foto de: Caíque Roberto
A CAR Racing conquistou mais uma vitória na Stock Car Pro Series neste sábado (5). Léo Reis venceu a sprint que abriu a oitava etapa da temporada de 2026, disputada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), após largar da pole position e se manter na primeira posição por praticamente toda corrida. Além disso, Rafael Reis foi o quarto colocado em uma corrida pela qual brigou pelo pódio o tempo todo.
Partindo da pole position, Léo abriu vantagem desde o começo da corrida, finalizando a disputa com mais de cinco segundos de frente para o segundo colocado. O resultado no interior mineiro representa a segunda vitória do piloto em seu ano de estreia, repetindo o triunfo obtido em Interlagos, no início da temporada.
“Estou feliz. Se me perguntassem no começo do ano se eu imaginava vencer duas corridas eu ia dizer que não. É um grid tão forte e competitivo, a Stock Car é muito apertada. A gente teve uma classificação muito disputada de manhã, tudo tem que encaixar e hoje a gente foi perfeito, o ritmo era muito bom e a equipe trabalhou muito bem. Só tenho que agradecer. Amanhã vai ser duro, mas vamos nos preparar. Vai dar certo”, diz Léo Reis.
Partindo em segundo, Rafa teve sua posição ameaçada por toda a disputa no circuito de 3.330 metros. O piloto do carro #301 conseguiu conter os ataques sofridos ao longo da prova para cruzar a linha de chegada com a segunda posição. Um acréscimo de cinco segundos após o encerramento da prova o fez terminar com o quarto lugar.
“Estou feliz com o meu resultado e com a vitória do meu irmão. Independentemente do resultado pós-corrida, na pista a gente conquistou o segundo lugar. Seria o nosso primeiro pódio no ano, segundo na categoria, além da dobradinha dos irmãos aqui na Stock Car. E o quarto lugar representa bons pontos para o campeonato. Conseguimos pontuar bem sendo segundo ou quarto. E poupei um pouco do carro para a corrida de amanhã, que é mais longa”, disse Rafael Reis.
A Stock Car fecha a passagem por Curvelo neste domingo (6), quando será disputada a corrida principal, com largada às 12h10. Band, BandSports e YouTube mostram a prova.
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