Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Stock Car Curvelo

Stock: Fraga aproveita 'apagão' de di Mauro, vence em Curvelo e lidera campeonato

Pilotos da Eurofarma disputavam primeira colocação da etapa em Minas Gerais quando Mitsubishi Eclipse do paulistano teve problema elétrico na parte final

Fabio Tarnapolsky
Editado:
Felipe Fraga na etapa de Curvelo da Stock Car.

Felipe Fraga controlou a liderança quando di Mauro teve problemas e fechou a etapa de Curvelo com vitória.

Foto de: Marcelo Machado de Melo

A sorte de campeão segue acompanhando Felipe Fraga na Stock Car Pro Series e apareceu na corrida principal da etapa de Curvelo neste domingo (8). O vencedor da última temporada perseguia Gaetano di Mauro na briga pela liderança quando o adversário teve um problema em seu carro e herdou a vitória em Minas Gerais. Julio Campos terminou em segundo e Gabriel Casagrande fechou o pódio, em terceiro.

Com o resultado, o paraense da Eurofarma conquistou 80 pontos, subiu o total na tabela para 122 e assumiu a liderança do campeonato de pilotos, seguindo de Rubens Barrichello, que foi o quinto e agora soma 109, e Casagrande, que tem 107. Di Mauro, que daria um salto na classificação não fosse o abandono, segue com apenas dois pontos.

Leia também:

Como foi a etapa de Curvelo da Stock Car Pro Series

Di Mauro, que herdou a pole position após desclassificação de Felipe Baptista do quali, não teve dificuldades para manter a liderança na largada lançada, enquanto Fraga e Campos 'degladiaram' nas primeiras curvas em busca da segunda colocação. Nenhum acidente no começo, que foi limpo. Algumas ultrapassagens movimentaram o pelotão do meio.

Minutos após o início, porém, Lucas Kohl teve uma falha mecânica em seu Toyota Corolla e teve que ir aos boxes em ritmo lento, mas a corrida seguiu seu ritmo normal. Restando 43 minutos, o primeiro safety car foi acionado quando Rafael Martins, que substituiu Bruna Tomaselli na etapa em um carro 'improvisado', parou no meio da pista com problemas.

O líder Di Mauro foi o primeiro a puxar as paradas no boxe, enquanto Fraga ficou na pista, já que tinha a preferência da equipe por estar à frente na janela. O atual campeão fez o pit stop na volta seguinte, e Campos se manteve fora por mais algum tempo para alongar o stint. Ele parou na casa dos 30 minutos restantes e voltou no mesmo terceiro lugar em que já estava.

Di Mauro herdou a pole e caminhava para vitória confortável, até uma falha elétrica comprometer sua corrida.

Di Mauro herdou a pole e caminhava para vitória confortável, até uma falha elétrica comprometer sua corrida.

Foto de: Marcelo Machado de Melo

Barrichello, Felipe Massa e Nelsinho Piquet foram os pilotos que mais estenderam suas passagens antes da primeira troca de pneus e chegaram a ocupar as três primeiras posições momentaneamente, com direito a um 'remember' das temporadas de 2008 e 2009 da Fórmula 1, em que os três faziam parte do grid.

Di Mauro fazia uma corrida tranquila e rumava à vitória quanto seu Mistubishi Eclipse 'apagou' e o fez abandonar, o que obrigou a segunda entrada do safety car na etapa. Fraga herdou a liderança, Campos subiu para segundo e Gabriel Casagrande apareceu em terceiro.

Pouco antes de Fraga confirmar a vitória, Piquet perdeu o controle de sua Chevrolet Tracker, 'passeou' na grama e destruiu uma placa de sinalização, mas conseguiu recuperar e evitar um acidente mais sério. Campos e Casagrande cruzaram a linha de chegada na sequência para completar o pódio.

Resultado final da corrida principal da Stock Car em Curvelo (MG)

  1. Felipe Fraga
  2. Julio Campos
  3. Gabriel Casagrande
  4. Daniel Serra
  5. Rubens Barrichello
  6. Rafael Suzuki
  7. Felipe Massa
  8. Léo Reis
  9. Enzo Elias
  10. Sérgio Sette Câmara
  11. Allam Khodair
  12. Lucas Foresti
  13. Átila Abreu
  14. Cacá Bueno
  15. Thiago Camilo
  16. Guilherme Salas
  17. Arthur Leist
  18. Vicente Orige
  19. Cesar Ramos
  20. André Moraes
  21. Ricardo Maurício
  22. Felipe Baptista
  23. Renan Guerra
  24. Hélio Castroneves
  25. Alfredinho Ibiapina
  26. Nelsinho Piquet
  27. Ricardo Zonta
  28. Zezinho Muggiati
  • Abandonaram: Lucas Kohl, Felipe Barrichello Bartz, Gaetano di Mauro, Rafael Reis e Rafael Martins

RUSSELL VENCE pós-DUELO com LECLERC, que é 3º | Kimi 2º. BORTOLETO 9º! MAX BRILHA e HAMILTON vai bem

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Enzo Elias converte pole em vitória na corrida sprint de Curvelo

Principais comentários

Mais de
Fabio Tarnapolsky

F2: Tsolov vence corrida principal na Austrália em 'revanche' contra Câmara, que é 2º

F2
F2
Albert Park
F2: Tsolov vence corrida principal na Austrália em 'revanche' contra Câmara, que é 2º

Indy: Newgarden surge 'do nada' para vencer GP de Phoenix a seis voltas do fim; Collet é 19º

Indy
Indy
Phoenix Raceway
Indy: Newgarden surge 'do nada' para vencer GP de Phoenix a seis voltas do fim; Collet é 19º

F1: Bortoleto revela o que Hulkenberg o falou após 'desastre' no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Bortoleto revela o que Hulkenberg o falou após 'desastre' no GP de São Paulo

Últimas notícias

F2: Rafa Câmara celebra final de semana de estreia com pódio na Austrália

F2
F2 F2
Albert Park
F2: Rafa Câmara celebra final de semana de estreia com pódio na Austrália

Pedro Lima repete quarto lugar na F4 Winter Series em Aragon

Geral
Misc Geral
Pedro Lima repete quarto lugar na F4 Winter Series em Aragon

Copa Truck: Leandro Totti e Felipe Giaffone vencem em domingo de grandes duelos em Campo Grande

Copa Truck
CTr Copa Truck
Copa Truck: Leandro Totti e Felipe Giaffone vencem em domingo de grandes duelos em Campo Grande

NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Phoenix
NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas