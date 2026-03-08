Stock: Fraga aproveita 'apagão' de di Mauro, vence em Curvelo e lidera campeonato
Pilotos da Eurofarma disputavam primeira colocação da etapa em Minas Gerais quando Mitsubishi Eclipse do paulistano teve problema elétrico na parte final
Felipe Fraga controlou a liderança quando di Mauro teve problemas e fechou a etapa de Curvelo com vitória.
Foto de: Marcelo Machado de Melo
A sorte de campeão segue acompanhando Felipe Fraga na Stock Car Pro Series e apareceu na corrida principal da etapa de Curvelo neste domingo (8). O vencedor da última temporada perseguia Gaetano di Mauro na briga pela liderança quando o adversário teve um problema em seu carro e herdou a vitória em Minas Gerais. Julio Campos terminou em segundo e Gabriel Casagrande fechou o pódio, em terceiro.
Com o resultado, o paraense da Eurofarma conquistou 80 pontos, subiu o total na tabela para 122 e assumiu a liderança do campeonato de pilotos, seguindo de Rubens Barrichello, que foi o quinto e agora soma 109, e Casagrande, que tem 107. Di Mauro, que daria um salto na classificação não fosse o abandono, segue com apenas dois pontos.
Como foi a etapa de Curvelo da Stock Car Pro Series
Di Mauro, que herdou a pole position após desclassificação de Felipe Baptista do quali, não teve dificuldades para manter a liderança na largada lançada, enquanto Fraga e Campos 'degladiaram' nas primeiras curvas em busca da segunda colocação. Nenhum acidente no começo, que foi limpo. Algumas ultrapassagens movimentaram o pelotão do meio.
Minutos após o início, porém, Lucas Kohl teve uma falha mecânica em seu Toyota Corolla e teve que ir aos boxes em ritmo lento, mas a corrida seguiu seu ritmo normal. Restando 43 minutos, o primeiro safety car foi acionado quando Rafael Martins, que substituiu Bruna Tomaselli na etapa em um carro 'improvisado', parou no meio da pista com problemas.
O líder Di Mauro foi o primeiro a puxar as paradas no boxe, enquanto Fraga ficou na pista, já que tinha a preferência da equipe por estar à frente na janela. O atual campeão fez o pit stop na volta seguinte, e Campos se manteve fora por mais algum tempo para alongar o stint. Ele parou na casa dos 30 minutos restantes e voltou no mesmo terceiro lugar em que já estava.
Di Mauro herdou a pole e caminhava para vitória confortável, até uma falha elétrica comprometer sua corrida.
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Barrichello, Felipe Massa e Nelsinho Piquet foram os pilotos que mais estenderam suas passagens antes da primeira troca de pneus e chegaram a ocupar as três primeiras posições momentaneamente, com direito a um 'remember' das temporadas de 2008 e 2009 da Fórmula 1, em que os três faziam parte do grid.
Di Mauro fazia uma corrida tranquila e rumava à vitória quanto seu Mistubishi Eclipse 'apagou' e o fez abandonar, o que obrigou a segunda entrada do safety car na etapa. Fraga herdou a liderança, Campos subiu para segundo e Gabriel Casagrande apareceu em terceiro.
Pouco antes de Fraga confirmar a vitória, Piquet perdeu o controle de sua Chevrolet Tracker, 'passeou' na grama e destruiu uma placa de sinalização, mas conseguiu recuperar e evitar um acidente mais sério. Campos e Casagrande cruzaram a linha de chegada na sequência para completar o pódio.
Resultado final da corrida principal da Stock Car em Curvelo (MG)
- Felipe Fraga
- Julio Campos
- Gabriel Casagrande
- Daniel Serra
- Rubens Barrichello
- Rafael Suzuki
- Felipe Massa
- Léo Reis
- Enzo Elias
- Sérgio Sette Câmara
- Allam Khodair
- Lucas Foresti
- Átila Abreu
- Cacá Bueno
- Thiago Camilo
- Guilherme Salas
- Arthur Leist
- Vicente Orige
- Cesar Ramos
- André Moraes
- Ricardo Maurício
- Felipe Baptista
- Renan Guerra
- Hélio Castroneves
- Alfredinho Ibiapina
- Nelsinho Piquet
- Ricardo Zonta
- Zezinho Muggiati
- Abandonaram: Lucas Kohl, Felipe Barrichello Bartz, Gaetano di Mauro, Rafael Reis e Rafael Martins
