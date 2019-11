Stock: Guilherme Salas substitui Marcos Gomes na KTF em Goiânia

Guilherme Salas está de volta à Stock Car. Líder da Stock Light com a KTF, o piloto correrá a etapa de Goiânia pela mesma equipe no lugar de Marcos Gomes. O campeão de 2015 irá disputar as 4 Horas de Shanghai, na China, o que abre a oportunidade para Salas.

“Estou muito feliz pela oportunidade que a KTF está me oferecendo. Voltar à Stock era uma busca desde o ano passado, quando deixei a categoria. Meu foco principal será a competição da Light, onde estou na briga direta pelo título, mas tenho certeza que poderei representar muito bem o time também na Stock", celebrou o paulista de 25 anos.

"Me preparei muito neste ano, competi em quase todos os finais de semana e, agora, só tenho a agradecer e seguir confiante para um trabalho perfeito em Goiânia. Serão dias longos, com quatro corridas pela frente, mas, estou 100% preparado”, completou Salas.

