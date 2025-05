Stock: Khodair vence em Cascavel; Fraga e Serra completam pódio

A corrida principal da segunda etapa da Stock Car, em Cascavel, viu Allam Khodair no lugar mais alto do pódio. O piloto da Blau não vencia desde 2020. Felipe Fraga e Daniel Serra completaram o top 3.

Como foi

A largada foi limpa e Felipe Fraga manteve a liderança, a frente de Daniel Serra e Gaetano Di Mauro. Mais atrás, Gabriel Casagrande entrou em disputa com Rafael Suzuki pelo P11 e fumaça foi vista saindo do carro de Zezinho Muggiati, que largou em décimo sexto e perdeu posições.

Em uma disputa pelo P4, Allam Khodair conseguiu se manter a frente de Felipe Baptista. Di Mauro, que caiu algumas posições e virou P7, foi ameaçado por Gianluca Petecof, mas manteve a colocação. Pouco depois, Julio Campos teve problemas com a direção do carro e abandonou a prova e Petecof conseguiu superar Di Mauro, que também foi ultrapassado por Felipe Massa. Com motor quebrado, Lucas Kohl foi mais um abandono deste domingo,

Na volta 7 os boxes foram abertos e a maioria dos pilotos trocou os pneus externos. Nesse momento, Khodair assumiu a liderança. Não demorou muito para que o piloto da Blau também parasse, saindo do box atrás de Rafael Reis e retornando a pista a frente do companheiro de equipe, Daniel Serra.

Bruno Baptista teve problemas com o carro e ficou parado no meio da pista. Ele conseguiu chegar aos boxes, mas abandonou.

Cesar Ramos e Petecof, P1 e P2 até então, pararam na mesma volta. Com isso, Thiago Camilo passou a liderar, seguido por Rubens Barrichello e João Paulo de Oliveira. Não demorou muito para estes últimos dois irem ao box. Com 24 minutos no relógio, Camilo fez a parada e Khodair reassumiu a liderança, com um pedaço do carro avariado.

Mais atrás, Petecof, Ramos e Casagrande lutavam muito perto um do outro. Átila Abreu começou a perder performance e chegou a sair da corrida, mas voltou pra pista. Porém, ele não conseguiu terminar a prova e abandonou na volta 25.

Mais a frente, Fraga se aproximava cada vez mais de Serra, em busca do P2. A 20 minutos para o fim, Khodair, Serra, Fraga, Salas, Petecof, Ramos, Casagrande, Felipe Baptista, Ricardo Zonta e Nelson Piquet Jr. formavam o top 10.

Enquanto isso, Camilo perseguiu Cacá Bueno pelo P11. Felipe Baptista ultrapassou Casagrande se tornando sétimo. Alguns minutos depois, superou também Cesar Ramos, virando P6.

Já tendo tido problemas mais cedo, Di Mauro recolheu o carro mais uma vez e acabou abandonando. Com 10 minutos no relógio, Serra e Fraga brigaram pelo P2 e o piloto da Blau conseguiu se manter na posição por um tempo, mas Fraga foi superior e ultrapassou Serra.

Bueno errou no no bacião e acabou perdendo posições. Fraga se aproximou de Khodair a poucos minutos para o fim, mas não conseguiu superá-lo.

Resultado corrida principal - Cascavel

1- Allam Khodair

2- Felipe Fraga

3- Daniel Serra

4- Guilherme Salas

5- Felipe Baptista

6- Gianluca Petecof

7- Cesar Ramos

8- Thiago Camilo

9- Ricardo Zonta

10- Gabriel Casagrande

11- Ricardo Mauricio

12- Rubens Barrichello

13- Enzo Elias

14- Zezinho Muggiati

15- Nelson Piquet Jr.

16- João Paulo e Oliveira

17- Denis Navarro

18- Lucas Foresti

19- Arthur Gama

20- Vicente Orige

21- Arthur Leist

22- Felipe Massa

23- Cacá Bueno

24- Rafael Suzuki

DNF - Julio Campos, Atila Abreu, Rafael Reis, Gaetano Di Mauro, Bruno Baptista e Lucas Kohl

