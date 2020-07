Após uma paralisação de mais de quatro meses, a Stock Car inicia sua temporada 2020 neste final de semana, com uma etapa em Goiânia. E a equipe KTF começará o ano desfalcada. Primeiro, sem Sergio Jimenez, que irá disputar as etapas finais do Jaguar i-Pace eTrophy em Berlim e agora sem Vitor Baptista.

A equipe confirmou na noite desta segunda (20), que o piloto paulistano não estará presente na etapa. O problema está nos patrocinadores. Segundo a equipe, o contrato de Vitor estava alinhado com o piloto e os patrocinadores no início do ano, e previam um planejamento que envolvia a presença do público nas etapas. Porém, com as corridas com portões fechados, esse planejamento ficou impossibilitado.

"Estamos analisando diferentes formatos de visibilidade e ativações para, ainda nesta temporada, termos o Vitor fazendo sua estreia com a gente", disse Enzo Bortoleto, CEO da KTF.

"Fico muito triste em ver minha estreia na Stock Car tendo de ser postergada", disse Vitor. "Nos preparamos da melhor forma e eu estava muito ansioso para acelerar o quanto antes. Infelizmente, nosso planejamento foi comprometido e tivemos que tomar a decisão de nos reprogramar".

"Eu, a equipe KTF e meus patrocinadores estamos todos nos esforçando para achar uma solução o quanto antes e tomar a melhor decisão para a minha carreira".

Com isso, a KTF terá apenas Guilherme Salas alinhado no grid da etapa de Goiânia neste final de semana.

Esta seria a estreia de Vitor como piloto titular na Stock Car. O piloto de 22 anos tem uma carreira que inclui títulos na F3 Brasil e no Euroformula Open. Nos últimos dois anos, Vitor disputou a Porsche Cup.

RETA FINAL: Hamilton merece as críticas que recebe? Eric Granado comenta volta de MotoGP e MotoE

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista com Igor Fraga