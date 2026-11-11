Stock Car pode ter campeão antecipado no Velopark; entenda

A Stock Car Pro Series chega à sua 11ª e penúltima etapa da temporada de 2026 no próximo fim de semana (14 e 15/11), no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Além da tradicional prova no estilo sprint do sábado, a programação terá como grande atração a Corrida do Milhão, prova principal que será disputada no domingo e concederá R$ 1 milhão ao piloto vencedor.

O evento também poderá definir antecipadamente o campeonato: líder da classificação após dez etapas, Felipe Fraga é o único entre os sete candidatos ao título que tem chances de conquistar o título já no Velopark.

O piloto da Eurofarma RC vem tendo uma temporada impecável, que inclui a conquista do Capacete de Ouro, o Oscar do automobilismo brasileiro, que lhe foi concedido por uma bancada formada por jornalistas especializados e técnicos da área. Felipe lidera o campeonato desde a primeira etapa e no momento soma 884 pontos, condição que lhe dá uma vantagem de 125 em relação ao vice-líder Gabriel Casagrande, que acumula 759.

Guilherme Salas aparece na terceira posição (743), seguido por Gaetano Di Mauro (721), Rafael Suzuki (674), Enzo Elias (647) e Sérgio Sette Câmara (641). Os sete pilotos ainda possuem chances matemáticas de conquistar o campeonato, mas apenas Fraga poderá assegurar o título antecipadamente no Velopark.



As contas para o título

O regulamento, no entanto, determina o descarte dos dois piores resultados logo após a penúltima etapa – justamente a que será realizada neste final de semana. Dependendo dos resultados da prova sprint no sábado e da Corrida do Milhão no domingo, a Stock Car poderá ou não já ter seu campeão.



Há uma variedade de resultados possíveis, mas, para conquistar antecipadamente o campeonato, Fraga precisará encerrar a etapa do Velopark com uma vantagem de pelo menos 138 pontos sobre seus adversários, já considerados os dois descartes regulamentares. Isso porque a última etapa, marcada para dezembro, em Interlagos, distribuirá no máximo 137 pontos – ou seja, 80 pela vitória na Corrida do Milhão, 55 pela vitória na corrida estilo sprint e dois pela conquista da pole position.

Sete pilotos têm chances - Embora Fraga seja o único que poderá conquistar o título antecipadamente no Velopark, outros seis competidores ainda possuem possibilidades matemáticas de terminar a temporada na liderança do campeonato.

Além de Casagrande, Salas e Di Mauro, que aparecem mais próximos do primeiro colocado, Rafael Suzuki, Enzo Elias e Sérgio Sette Câmara seguem na disputa. Para esse segundo grupo, entretanto, a possibilidade de título depende de uma combinação mais ampla de resultados, incluindo uma redução expressiva da vantagem de Fraga nas duas últimas etapas.

Suzuki ocupa a quinta posição, com 674 pontos, seguido por Elias, que soma 647, e Sette Câmara, com 641. Considerando as etapas do Velopark e de Interlagos, os três pilotos precisam aproveitar ao máximo os 274 pontos colocados em jogo nessas ocasiões e torcer por resultados desfavoráveis ao líder para manter suas possibilidades até a decisão em Interlagos.

A possibilidade de uma definição antecipada coloca o Velopark no centro da disputa pelo título da Bradesco Stock Pro Series. Fraga chega à penúltima etapa dependendo de uma combinação de resultados para confirmar a conquista, enquanto seus adversários buscam reduzir a diferença e manter o campeonato em aberto até a decisão de dezembro, em Interlagos.



Classificação após dez etapas, antes da aplicação dos descartes:

1º – Felipe Fraga (Eurofarma RC/Mitsubishi), 884 pontos

2º – Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport/Chevrolet), 759

3º – Guilherme Salas (Valda-Cavaleiro Sports/Chevrolet), 743

4º – Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC/Mitsubishi), 721

5º – Rafael Suzuki (Full Time Sports/Chevrolet), 674

6º – Enzo Elias (A. Mattheis/TMG/Toyota), 647

7º – Sérgio Sette Câmara (Team RC/Mitsubishi), 641

Programação – Velopark *

Quinta-feira, 12 de novembro

16h00 – Track Walk (todas as categorias)

Sexta-feira, 13 de novembro

09h00 – Turismo Nacional – 1º Treino Oficial

09h45 – Bradesco Stock Pro Series – Shakedown

10h45 – Turismo Nacional – 2º Treino Oficial

11h30 – Bradesco Stock Pro Series – 1º Treino

13h30 – Turismo Nacional – 3º Treino Oficial

14h15 – Bradesco Stock Pro Series – 2º Treino

15h45 – Turismo Nacional – Classificação

Sábado, 14 de novembro

08h30 – Bradesco Stock Pro Series – Classificação

09h50 – Turismo Nacional – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

10h30 – Volta Rápida e Visitação aos Boxes

12h40 – Bradesco Stock Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

13h45 – Turismo Nacional – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 15 de novembro

08h15 – Turismo Nacional – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

09h15 – Bradesco Stock Pro Series – Warm-up

09h45 – Volta Rápida e Visitação aos Boxes

12h10 – Bradesco Stock Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

14h00 – Turismo Nacional – Corrida 4 (30 minutos + 1 volta)

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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