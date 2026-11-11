Stock Car pode ter campeão antecipado no Velopark; entenda
Em uma temporada até aqui impecável, na qual conquistou o Capacete de Ouro, Felipe Fraga é líder isolado e é o único com chances de conquistar o título no domingo, durante a Corrida do Milhão
Stock Car 2026
Foto de: Magnus Torquato
A Stock Car Pro Series chega à sua 11ª e penúltima etapa da temporada de 2026 no próximo fim de semana (14 e 15/11), no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Além da tradicional prova no estilo sprint do sábado, a programação terá como grande atração a Corrida do Milhão, prova principal que será disputada no domingo e concederá R$ 1 milhão ao piloto vencedor.
O evento também poderá definir antecipadamente o campeonato: líder da classificação após dez etapas, Felipe Fraga é o único entre os sete candidatos ao título que tem chances de conquistar o título já no Velopark.
O piloto da Eurofarma RC vem tendo uma temporada impecável, que inclui a conquista do Capacete de Ouro, o Oscar do automobilismo brasileiro, que lhe foi concedido por uma bancada formada por jornalistas especializados e técnicos da área. Felipe lidera o campeonato desde a primeira etapa e no momento soma 884 pontos, condição que lhe dá uma vantagem de 125 em relação ao vice-líder Gabriel Casagrande, que acumula 759.
Guilherme Salas aparece na terceira posição (743), seguido por Gaetano Di Mauro (721), Rafael Suzuki (674), Enzo Elias (647) e Sérgio Sette Câmara (641). Os sete pilotos ainda possuem chances matemáticas de conquistar o campeonato, mas apenas Fraga poderá assegurar o título antecipadamente no Velopark.
As contas para o título
O regulamento, no entanto, determina o descarte dos dois piores resultados logo após a penúltima etapa – justamente a que será realizada neste final de semana. Dependendo dos resultados da prova sprint no sábado e da Corrida do Milhão no domingo, a Stock Car poderá ou não já ter seu campeão.
Há uma variedade de resultados possíveis, mas, para conquistar antecipadamente o campeonato, Fraga precisará encerrar a etapa do Velopark com uma vantagem de pelo menos 138 pontos sobre seus adversários, já considerados os dois descartes regulamentares. Isso porque a última etapa, marcada para dezembro, em Interlagos, distribuirá no máximo 137 pontos – ou seja, 80 pela vitória na Corrida do Milhão, 55 pela vitória na corrida estilo sprint e dois pela conquista da pole position.
Sete pilotos têm chances - Embora Fraga seja o único que poderá conquistar o título antecipadamente no Velopark, outros seis competidores ainda possuem possibilidades matemáticas de terminar a temporada na liderança do campeonato.
Além de Casagrande, Salas e Di Mauro, que aparecem mais próximos do primeiro colocado, Rafael Suzuki, Enzo Elias e Sérgio Sette Câmara seguem na disputa. Para esse segundo grupo, entretanto, a possibilidade de título depende de uma combinação mais ampla de resultados, incluindo uma redução expressiva da vantagem de Fraga nas duas últimas etapas.
Suzuki ocupa a quinta posição, com 674 pontos, seguido por Elias, que soma 647, e Sette Câmara, com 641. Considerando as etapas do Velopark e de Interlagos, os três pilotos precisam aproveitar ao máximo os 274 pontos colocados em jogo nessas ocasiões e torcer por resultados desfavoráveis ao líder para manter suas possibilidades até a decisão em Interlagos.
A possibilidade de uma definição antecipada coloca o Velopark no centro da disputa pelo título da Bradesco Stock Pro Series. Fraga chega à penúltima etapa dependendo de uma combinação de resultados para confirmar a conquista, enquanto seus adversários buscam reduzir a diferença e manter o campeonato em aberto até a decisão de dezembro, em Interlagos.
Classificação após dez etapas, antes da aplicação dos descartes:
1º – Felipe Fraga (Eurofarma RC/Mitsubishi), 884 pontos
2º – Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport/Chevrolet), 759
3º – Guilherme Salas (Valda-Cavaleiro Sports/Chevrolet), 743
4º – Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC/Mitsubishi), 721
5º – Rafael Suzuki (Full Time Sports/Chevrolet), 674
6º – Enzo Elias (A. Mattheis/TMG/Toyota), 647
7º – Sérgio Sette Câmara (Team RC/Mitsubishi), 641
Programação – Velopark *
Quinta-feira, 12 de novembro
16h00 – Track Walk (todas as categorias)
Sexta-feira, 13 de novembro
09h00 – Turismo Nacional – 1º Treino Oficial
09h45 – Bradesco Stock Pro Series – Shakedown
10h45 – Turismo Nacional – 2º Treino Oficial
11h30 – Bradesco Stock Pro Series – 1º Treino
13h30 – Turismo Nacional – 3º Treino Oficial
14h15 – Bradesco Stock Pro Series – 2º Treino
15h45 – Turismo Nacional – Classificação
Sábado, 14 de novembro
08h30 – Bradesco Stock Pro Series – Classificação
09h50 – Turismo Nacional – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
10h30 – Volta Rápida e Visitação aos Boxes
12h40 – Bradesco Stock Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)
13h45 – Turismo Nacional – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
Domingo, 15 de novembro
08h15 – Turismo Nacional – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)
09h15 – Bradesco Stock Pro Series – Warm-up
09h45 – Volta Rápida e Visitação aos Boxes
12h10 – Bradesco Stock Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)
14h00 – Turismo Nacional – Corrida 4 (30 minutos + 1 volta)
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