O avanço do coronavírus no país acaba de mexer profundamente com a etapa inaugural da Stock Car de 2020. A Corrida de Duplas, que esse ano tem o nome de 200 km de Goiânia, não terá a participação de pilotos estrangeiros, segundo determinação da própria Stock.

A categoria divulgou a informação em suas redes sociais. "Por conta da pandemia provocada pelo coronavírus, a Stock Car decidiu por bem proibir a participação de pilotos convidados estrangeiros nos 200 km de Goiânia [nome da Corrida de Duplas em 2020], marcados para o próximo dia 29. A prova segue confirmada".

Entre os pilotos estrangeiros que já estavam confirmados para a prova estão Filipe Albuquerque, que correria junto com Rubinho Barrichello, Antonio Félix da Costa, com Nelsinho Piquet, Laurens Vanthoor com Ricardo Zonta e Pechito López com o argentino Matías Rossi