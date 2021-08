Ricardo Maurício confirmou o favoritismo após marcar a pole position da primeira corrida de Curitiba na Stock Car Pro Series e conseguiu a segunda vitória do ano e a 25ª da carreira, quase de ponta a ponta.

O piloto da RC Eurofarma manteve a vantagem na largada, fez um pit stop antes dos rivais e conseguiu retornar à frente. Daniel Serra ficou com o segundo lugar e Gabriel Casagrande fechou o pódio.

A corrida

Na largada, Maurício manteve a liderança, seguindo de seu companheiro de equipe Serra. Mais atrás, houve um toque triplo entre Denis Navarro, Diego Nunes e Sérgio Jimenez, que abandonou a prova.

Com sete minutos, o pneu de Átila Abreu teve um problema de suspensão e ele teve que ir aos boxes, o que o jogou para o fim do pelotão. Ricardinho seguia na liderança perto da janela de pit stops e a trinca continuava com Serra e Casagrande, que tinha boa vantagem sobre o quarto colocado, Júlio Campos, para abastecer em sua parada.

O líder fez sua troca aos 15 minutos e voltou na ponta. Serra conseguiu retornar na vice-liderança, mesmo colocando mais combustível que os rivais. Casagrande também manteve o terceiro lugar.

Na briga do meio de pelotão, Rubens Barrichello ganhava posições e ainda contava com o fan push, que o fez subir para sexto. Faltando menos de quatro minutos, a disputa pela vice-liderança seguida acirrada. Casagrande apertava o rival da Eurofarma, que conseguia se manter à frente também com o modo de mais potência.

Um erro de Galid Osman o tirou da pole da segunda corrida, com grid invertido, na penúltima volta e Bruno Baptista herdou a colocação e o lugar mais alto da prova seguinte.

Ricardo Maurício fechou a prova com uma vitória tranquila, a segunda na temporada e 25ª na carreira, em dobradinha com seu companheiro de equipe Daniel Serra, dono da volta mais rápida.

Classificação final

Posição Número Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença Voltas Pits 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:21.632 - 23 1 2 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:21.544 2.399 23 2 3 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:21.717 2.385 23 3 4 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:21.766 7.326 23 8 5 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:22.088 1.775 23 7 6 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:22.546 2.027 23 9 7 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:22.344 0.947 23 4 8 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:22.204 0.324 23 10 9 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:21.941 0.103 23 16 10 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:22.372 1.947 23 6 11 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:21.814 2.977 23 20 12 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 1:22.328 1.823 23 27 13 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:22.199 6.465 23 5 14 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:22.212 0.721 23 15 15 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:22.463 9.943 23 13 16 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:22.224 3.604 23 12 17 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:22.871 2.675 23 28 18 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:22.982 11.178 23 21 19 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:23.057 1 Lp. 22 25 20 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:23.604 2.918 22 30 21 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:22.621 7.295 22 29 22 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:22.742 15.138 22 19 23 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:23.417 4.968 22 26 24 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 1:22.504 0.395 22 31 25 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 1:23.513 33.841 22 22 26 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:23.007 5 Lp. 17 17 27 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:22.876 13 Lp. 4 11 28 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:32.483 1 Lp. 3 14 29 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:24.763 25.862 3 18 30 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:24.171 1 Lp. 2 23 31 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla - - 0 24

