Após o anúncio de que Rubens Barrichello irá correr na Super TC2000 em 2020, a ligação entre a categoria argentina e a Stock Car Brasil ficou ainda maior com o anúncio do calendário 2020. O principal campeonato de automobilismo da Argentina fará uma etapa em solo brasileiro, voltando a correr por aqui após 13 anos.

Conforme Motorsport.com havia informado, a Super TC2000 fará sua sexta etapa da temporada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, em 19 de julho, mesma data que a Stock Car terá sua sexta etapa no mesmo circuito.

A última vez que a Super TC2000 correu no Brasil foi em 2007, com uma prova em Interlagos, quando ainda era chamada de TC2000.

Confira o calendário da Super TC2000: