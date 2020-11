A Stock Car teve um final de semana intenso em Goiânia, na disputa da 10ª e da 11ª etapa da temporada 2020, que terminaram com três vencedores diferentes: Ricardinho Maurício, Gui Salas e Allam Khodair. E o descarte, que já era aguardado desde o início do ano, finalmente foi aplicado, trazendo algumas mudanças na classificação.

Com apenas a Grande Final em Interlagos pela frente, no dia 06 de dezembro, os descartes já foram aplicados para que todos os pilotos cheguem à pista da capital paulista sabendo exatamente o que precisam fazer para lutar pelo título.

E com 60 pontos ainda em jogo, a Stock tem o incrível número de 10 pilotos ainda matematicamente vivos na disputa.

Mesmo com um final de semana abaixo da média, Thiago Camilo segue na liderança após os descartes, mas vê sua vantagem reduzida para apenas um ponto. Ele tem agora 238 pontos contra 237 do novo vice-líder, Daniel Serra, que passou Ricardo Maurício com a aplicação dos descartes. O vencedor da prova de sábado tem 231.

E essa não foi a única mudança no Top 10 da classificação. Rubens Barrichello ocupava o quarto lugar na classificação sem descartes e, agora, caiu para sexto. Zonta é o novo quarto colocado com 226 pontos, enquanto Casagrande e Rubinho estão empatados com 224.

César Ramos, com 203, Allam Khodair, com 195, Gui Salas, com 190 e Diego Nunes, com 185, são os últimos pilotos que seguem vivos na luta pelo título de 2020 da Stock Car.

Confira a classificação da Stock Car COM os descartes:

1º - Thiago Camilo - 238 pontos

2º - Daniel Serra - 237

3º - Ricardo Maurício - 231

4º - Ricardo Zonta - 226

5º - Gabriel Casagrande - 224

6º - Rubens Barrichello - 224

7º - Cesar Ramos - 203

8º - Allam Khodair - 195

9º - Guilherme Salas - 190

10º - Diego Nunes - 185

11º - Nelson Piquet Jr. - 180

12º - Julio Campos - 161

13º - Rafael Suzuki - 152

14º - Bruno Baptista - 151

15º - Átila Abreu - 142

16º - Denis Navarro - 134

17º - Matías Rossi - 121

18º - Cacá Bueno - 113

19º - Lucas Foresti - 87

20º - Marcos Gomes - 84

21º - Gaetano di Mauro - 80

22º - Galid Osman - 77

23º - Pedro Cardoso - 76

24º - Tuca Antoniazi - 44

25º - Felipe Lapenna - 14

26º - Vitor Genz - 11

27º - Vitor Baptista - 8

Confira a classificação da Stock Car SEM os descartes:

1º - Thiago Camilo - 243 pontos

2º - Ricardo Maurício - 242

3º - Daniel Serra - 242

4º - Rubens Barrichello - 238

5º - Ricardo Zonta - 226

6º - Gabriel Casagrande - 224

7º - Cesar Ramos - 213

8º - Allam Khodair - 195

9º - Guilherme Salas - 190

10º - Diego Nunes - 185

11º - Nelson Piquet Jr. - 180

12º - Julio Campos - 164

13º - Rafael Suzuki - 156

14º - Bruno Baptista - 151

15º - Átila Abreu - 142

16º - Denis Navarro - 134

17º - Matías Rossi - 121

18º - Cacá Bueno - 113

19º - Lucas Foresti - 87

20º - Marcos Gomes - 84

21º - Gaetano di Mauro - 80

22º - Galid Osman - 77

23º - Pedro Cardoso - 76

24º - Tuca Antoniazi - 45

25º - Felipe Lapenna - 14

26º - Vitor Genz - 11

27º - Vitor Baptista – 8

