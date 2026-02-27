Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Stock Car

Tatiana Calderón e Pipe Barrichello Bartz são confirmados na Stock Car 2026 pela SG28 Racing

Organização bicampeã da Stock Light anunciou time completo para temporada deste ano

Editado:
Tatiana Calderon, Citroen Racing

Tatiana Calderon, Citroen Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pela primeira vez em quase 50 anos de história, a Stock Car terá uma equipe com duas mulheres como companheiras de equipe. Com Bruna Tomaselli e a colombiana Tatiana Calderón, a SG28 Racing sobe para a categoria principal depois de uma bem-sucedida trajetória na Stock Light. A equipe com sede em Curitiba terá três carros no grid, promovendo também a estreia de Felipe Barrichello Bartz na maior categoria do esporte a motor no Brasil.

Leia também:

Barrichello Bartz é o atual campeão da Stock Light, título conquistado com a SG28 no ano passado, e sobe para a Stock Car Pro Series com um Mitsubishi, catapultado parcialmente pelo pacote de premiação conferido pelo evento. Em 2024, a SG28 Racing também havia conquistado do campeonato de pilotos na divisão de acesso, com o gaúcho Arthur Gama.

A catarinense Bruna Tomaselli por sua vez teve presença em temporadas da Stock Light e já disputou provas na categoria principal, mas nunca uma temporada completa.

Já Tatiana Calderón, 32, fará sua estreia no automobilismo brasileiro e será a primeira colombiana a correr na Stock Car. Ela foi a primeira mulher a competir em tempo integral na F2 e teve participações destacadas na GP3 Series, além de experiência na Indycar. 

As pilotas da SG28 Racing vão competir com dois Toyotas Corollas Cross em 2026. A organização tem como CEO o paranaense Carlos SG, que é natural de Londrina.

A temporada da Stock Car está marcada para começar na semana que vem em Curvelo com grandes novidades, como o retorno do motor V8 e da Corrida do Milhão. A organização anunciou treinos extras ao longo da semana. O objetivo é proporcionar aos times o tempo de pista necessário para ajustar os novíssimos SUVs introduzidos no ano passado aos motores V8 que tradicionalmente equipam todos os carros do grid.

“Quando surgiu a oportunidade de promover o Pipe Barrichello à Stock Car e ter uma operação na categoria principal, entendi que seria necessário um projeto de impacto para chegar com força ao grid. Não é tarefa simples inovar numa categoria com quase meio século de história, como é a Stock Car, mas felizmente a Tatiana e a Bruna aceitaram nosso convite e teremos a primeira equipe com duas mulheres pilotando no evento em Curvelo, justamente no fim de semana do Dia Internacional da Mulher", falou Carlos SG. 

"Acreditamos no talento das mulheres no esporte a motor e ficamos muito contentes em possibilitar sua presença no grid. Nosso time está trabalhando 24 horas por dia para deixar todos os carros prontos a tempo e confio em todos na organização do evento para um ano marcante com o retorno dos V8 à categoria", concluiu. 

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Felipe Massa e Julio Campos voltam a correr pela TMG em 2026

Principais comentários

Últimas notícias

Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Stock Car
STCK Stock Car
Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup