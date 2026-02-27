Tatiana Calderón e Pipe Barrichello Bartz são confirmados na Stock Car 2026 pela SG28 Racing
Organização bicampeã da Stock Light anunciou time completo para temporada deste ano
Tatiana Calderon, Citroen Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Pela primeira vez em quase 50 anos de história, a Stock Car terá uma equipe com duas mulheres como companheiras de equipe. Com Bruna Tomaselli e a colombiana Tatiana Calderón, a SG28 Racing sobe para a categoria principal depois de uma bem-sucedida trajetória na Stock Light. A equipe com sede em Curitiba terá três carros no grid, promovendo também a estreia de Felipe Barrichello Bartz na maior categoria do esporte a motor no Brasil.
Barrichello Bartz é o atual campeão da Stock Light, título conquistado com a SG28 no ano passado, e sobe para a Stock Car Pro Series com um Mitsubishi, catapultado parcialmente pelo pacote de premiação conferido pelo evento. Em 2024, a SG28 Racing também havia conquistado do campeonato de pilotos na divisão de acesso, com o gaúcho Arthur Gama.
A catarinense Bruna Tomaselli por sua vez teve presença em temporadas da Stock Light e já disputou provas na categoria principal, mas nunca uma temporada completa.
Já Tatiana Calderón, 32, fará sua estreia no automobilismo brasileiro e será a primeira colombiana a correr na Stock Car. Ela foi a primeira mulher a competir em tempo integral na F2 e teve participações destacadas na GP3 Series, além de experiência na Indycar.
As pilotas da SG28 Racing vão competir com dois Toyotas Corollas Cross em 2026. A organização tem como CEO o paranaense Carlos SG, que é natural de Londrina.
A temporada da Stock Car está marcada para começar na semana que vem em Curvelo com grandes novidades, como o retorno do motor V8 e da Corrida do Milhão. A organização anunciou treinos extras ao longo da semana. O objetivo é proporcionar aos times o tempo de pista necessário para ajustar os novíssimos SUVs introduzidos no ano passado aos motores V8 que tradicionalmente equipam todos os carros do grid.
“Quando surgiu a oportunidade de promover o Pipe Barrichello à Stock Car e ter uma operação na categoria principal, entendi que seria necessário um projeto de impacto para chegar com força ao grid. Não é tarefa simples inovar numa categoria com quase meio século de história, como é a Stock Car, mas felizmente a Tatiana e a Bruna aceitaram nosso convite e teremos a primeira equipe com duas mulheres pilotando no evento em Curvelo, justamente no fim de semana do Dia Internacional da Mulher", falou Carlos SG.
"Acreditamos no talento das mulheres no esporte a motor e ficamos muito contentes em possibilitar sua presença no grid. Nosso time está trabalhando 24 horas por dia para deixar todos os carros prontos a tempo e confio em todos na organização do evento para um ano marcante com o retorno dos V8 à categoria", concluiu.
