Andar entre os boxes das equipes na noite de uma sessão de automobilismo, como no último final de semana em Interlagos com a Stock Car, revela um lado menos 'estrelado' mas igualmente empolgante dos esportes a motor: o trabalho árduo dos mecânicos.

O som de parafusadeiras, serras, soldas, pessoas correndo de um lado para outro e a conversa na frente de telas revelam o trabalho de todo um time que não recebe os holofotes, mas deveria.

No início de uma nova era 'SUV' na maior categoria do automobilismo nacional, algumas questões sobre a distribuição de peças e problemas com os carros, além da falta de uma pré-temporada, fizeram os mecânicos de todas as equipes trabalharem durante noite e dia para deixarem as máquinas as melhores possíveis para a corrida de estreia.

Chefe de equipe da Scuderia Bandeiras, Christian Fittipaldi disse que os mecânicos de todas os times tiveram desafios na sexta-feira (2), que não teve shakedown e apenas uma 'grande' sessão de treinos livres, com 12 carros não indo para pista e o restante com poucas voltas no primeiro contato dos pilotos com os novos bólidos. Os técnicos "suaram a camisa" até a corrida.

Maurício Ferreira, que lidera a Full Time, e Marcel Campos, que comanda a RCM, citaram um ponto em comum que gerou cansaço para os mecânicos em Interlagos: a liberação tardia dos boxes apenas na noite de quinta-feira (1º), causada pelo evento que ocorreu no Autódromo José Carlos Pace no Dia do Trabalho, em decorrência dos 31 anos da morte de Ayrton Senna.

'Maumau', como é conhecido no paddock, revelou algumas das questões até domingo: "Poucas equipes conseguiram andar no primeiro momento na sexta-feira. Depois, para o sábado, muito disso já se resolveu, e foi [um dia] longo. De sexta para sábado, a gente acabou trabalhando pouco, e de sábado pra domingo também, em termos de horas extras".

"A liberação do autódromo para montagem do box acabou sendo na quinta-feira, 21h [...]. Isso foi dificultando [o processo], foi acumulando cansaço, então óbvio que foi uma etapa atípica, com muito cansaço".

Campos disse que outros problemas no carro causaram correria na sexta, mas que, no final, resultaram em um sábado e domingo com menos adversidades (mesmo com uma questão no carro de Ricardo Zonta).

"A gente conseguiu andar com os quatro carros, conseguimos fazer as voltas que tínhamos para fazer na sexta-feira. Tivemos que resolver alguns outros detalhes. Uma mangueirinha aqui, outra ali, uma coisa aqui, uma coisa ali que a gente foi resolvendo".

"Mas, por exemplo, o carro do Zonta não teve problemas do início do final de semana até até ter um problema que a gente nunca tinha tido que foi uma parte eletrônica ali na largada da corrida. A gente teve que reiniciar o carro e acabou perdendo a segunda posição que ele estava no grid".

Fittipaldi afirmou que as equipes "deram show" tanto no sábado, nos dois treinos livres e na sessão classificatória, quanto na corrida de domingo, com alguns abandonos, mas 'dentro da normalidade'.

Ele também disse que as equipes ajudaram no diálogo com a Audace, responsável pelo projeto dos carros de 2025, e que o trabalho conjunto entre os esquadrões e a empresa foram essenciais para modificações nas peças dos modelos, sem "enfrentamentos" entre os times ou deles versus Audace.

Para o chefe da RCM, o resultado foi positivo: " A gente teve um final de semana ok, assim, bem bom em relação aos demais".

Dentro da Bandeiras, Christian disse que a avaliação geral dos mecânicos foi "mais do que positiva" em trabalhar com modelos e equipamentos modernos, com soluções modernas. Ele também destacou o papel de uma 'escolinha' da Audace, para trabalhar junto com os membros do time para se adaptarem às novas máquinas.

Campos também destacou que os mecânicos terão muito aprendizado de São Paulo até a próxima corrida, em Cascavel: "Os mecânicos também estão aprendendo a mexer com os carros. Então é um aprendizado novo, tanto para a categoria como para nós que estamos há muito pouco tempo em contato com o carro, e esperamos na próxima etapa já estar bem mais preparados".

Maumau espera que, até as sessões no interior do Paraná, as condições estejam normalizadas: "Agora a gente espera que a gente consiga voltar pra uma normalidade, sabemos que tem muitos ajustes a serem feitos".

"A Audace está tomando as suas atitudes, as suas ações, recolheram todos os motores de novo, estão todos os motores lá, imagino eu que em Cascavel a gente tenha uma etapa já de trabalho um pouco mais normal".

Além disso, Fittipaldi avaliou que os novos carros SUV marcam um momento de otimismo na categoria: "Penso que foi aberto uma era importante, os próximos cinco a oito anos serão bons".

A próxima etapa da Stock Car acontece em Cascavel (PR), entre os dias 24 e 25 de maio, com as tradicionais duas corridas do final de semana.

