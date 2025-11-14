A Stock Car Pro Series escreve um novo capítulo em sua história neste fim de semana (12 a 15 de novembro), com a inauguração oficial do Autódromo Internacional de Mato Grosso, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá (MT). A etapa marca a primeira corrida noturna da história da categoria, abrindo uma nova era para o automobilismo brasileiro e para a capital mato-grossense, que passa a integrar o calendário nacional de grandes eventos esportivos.

Com 4.450 metros de extensão no traçado misto e 13 curvas o circuito foi projetado para ser um dos mais modernos do país. A estrutura completa ainda não está pronta, é verdade, mas tudo o que é necessário para receber equipes e público estarão disponíveis numa estrutura provisória. A pista conta com sistema de iluminação e o evento promete movimentar a economia e o turismo regional. Restaurantes, hotéis e o comércio local se preparam para receber os fãs e todos os profissionais envolvidos com o evento

Entre os pilotos que estreiam no circuito está Felipe Baptista, da CAR Racing KTF. Aos 22 anos, o paulista soma dois pódios e uma pole position na temporada e chega com boas lembranças das estreias recentes: foi competitivo em suas primeiras atividades em Curvelo (MG) e Campo Grande (MS).

“Temos um histórico de adaptação rápida em circuitos em que eu nunca estive, então a expectativa para Cuiabá é muito boa. Será uma pista nova para todo mundo, que está ficando pronta agora e ninguém tem nenhum tipo de informação sobre a pista... então será um trabalho feito do zero por todo mundo. Será uma etapa diferente... um autódromo completamente novo, dados que serão adquiridos do zero, corridas noturnas... vai ser divertido”, afirmou Felipe.

Durante o fim de semana, Baptista também terá a oportunidade de conhecer o público cuiabano de perto. A tradicional visitação aos boxes, marcada para sexta-feira e sábado, promete ser um dos momentos mais marcantes da etapa, com fãs e famílias conhecendo os carros, os bastidores e os pilotos pela primeira vez.

Para entender o fim de semana de corrida:

Muito se fala das corridas da Stock Car Pro Series, mas o que de fato compõe uma etapa da principal categoria do automobilismo nacional e como tudo isso funciona? Preparamos um Q&A para que você chegue ao autódromo sabendo tudo sobre o formato do evento.

Qual é o primeiro contato dos pilotos com a pista?

Os pilotos conhecem o traçado de fato durante o “Track Walk”, que é uma caminhada de reconhecimento da pista. É nessa hora que eles veem os detalhes de asfalto, zebras e ter o primeiro contato com o circuito em que vão acelerar. Essa atividade foi realizada na quarta-feira (12), às 17h.

Quando e onde eu posso encontrar os pilotos e equipes?

Os pilotos devem começar a chegar na cidade na terça-feira e podem ser vistos pelos hotéis e restaurantes da cidade, mas o seu encontro com eles será mais certo se você estiver na visitação aos boxes. Esse é o momento em que os pilotos ficam disponíveis ao público no autódromo para fotos, autógrafos, distribuição de brindes e um bate-papo rápido. Essas sessões acontecem antes das corridas na sexta-feira (das 19h20 às 20h20) e no sábado (das 19h40 às 20h40).

Classificação: sexta-feira (14), às 18h25

Para a classificação os pilotos seguem divididos em Grupo 1 e Grupo 2, seguindo os mesmos critérios dos treinos. Aqui os pilotos vão para suas voltas mais rápidas pensando justamente na melhor posição de largada para as corridas. O treino classificatório é dividido em três partes: Q1, Q2 e Q3.



Q1: Divididos em grupos os pilotos vão para a pista e o objetivo é ficar entre os 10 primeiros colocados em cada sessão, que avançam para o Q2.

Q2: Os 10 melhores de cada grupo agora se juntam em um único grupo e nesse momento duas coisas são definidas. Os oito mais rápidos avançam ao Q3 para disputar Pole Position da Corrida Principal, no sábado, enquanto o 12º colocado desse treino fica com a Pole Position da Corrida Sprint (sexta-feira), já que as 12 primeiras colocações são invertidas para a corrida curta.

Q3: Definidos os oito melhores, agora é hora de acelerar para tentar ser o primeiro pole position e entrar para a história do circuito. O mais rápido dessa sessão vai liderar o pelotão na largada da Corrida Principal e largar em 12º na Corrida Sprint (invertendo os 12 primeiros).

Corridas

Corrida Sprint: sexta-feira (14) às 21h10

A Corrida Sprint é uma corrida curta com duração de 30 minutos + 1 volta, sendo obrigatório uma parada nos boxes e troca de um pneu.

Corrida Principal: sábado (15) às 21h40

A Corrida Principal é a corrida longa e tem duração de 50 minutos + uma volta, sendo obrigatório uma parada nos boxes e a troca de dois pneus.

As atividades em Cuiabá começam na quarta-feira (12), com treinos extraoficiais à noite, e seguem até o sábado (15), quando a Corrida Principal encerra o evento às 21h40. As atividades terão transmissão ao vivo pelo YouTube da Stock Car, SporTV, Bandsports e Band.

