Veja quem é quem no grid da Stock Car 2026

Além dos principais pilotos do Brasil, categoria terá oito novatos e inédita dupla feminina; na estreia da temporada, 34 carros irão para a pista
Os novos Stock Cars SUV utilização motores V8 aspirados
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Entre os dias 6 e 8 de março, a Stock Car Pro Series inicia oficialmente a temporada 2026, tendo como cenário o Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). A pista mineira recebe a primeira etapa de um campeonato que combina crescimento, mudanças técnicas importantes e um grid ainda mais robusto, com oito pilotos novatos — incluindo uma dupla feminina. A temporada também será marcada por etapas especiais, como o retorno da Corrida do Milhão e uma novidade: a etapa endurance, com duração de três horas, disputada em duplas.
Serão 34 carros na largada, três a mais do que no início da temporada passada, confirmando o momento de expansão da categoria impulsionado pela estreia da geração dos SUVs, em 2025. Para este ano, a principal transformação está sob o capô: o retorno do motor V8 naturalmente aspirado, que substitui o quatro-cilindros turboalimentado utilizado na última temporada.
Oito novatos reforçam o grid
A temporada 2026 também será marcada pela chegada de novos talentos. Ao todo, sete pilotos estreiam ou farão sua primeira temporada completa na BRB Stock Car Pro Series. Alfredinho Ibiapina, aos 17 anos, será o mais jovem do grid de 2026 e o segundo mais jovem da história da categoria. Ele assumirá o Toyota Corolla Cross #80 da Full Time.
Felipe Barrichello Bartz, de 20 anos, também inicia sua trajetória na categoria após conquistar o título da Stock Light 2025. Com o título, Bartz também faturou o prêmio que concede ao campeão da Light uma bolsa que praticamente garante sua participação na Stock Car.
Felipe será o terceiro membro do clã Barrichello a participar da principal categoria da América do Sul. Filho de Renata Barrichello, irmã mais nova de Rubens Barrichello, ele defenderá a equipe SG28, que também faz sua estreia. Bartz pilotará o Mitsubishi Eclipse Cross #24. Antes dele, Dudu Barrichello, filho de Rubens, disputou 53 corridas de Stock Car entre 2021 e 2024.
Leonardo Reis, 22 anos, é outro nome que passa a integrar o grid. Ele competirá com o Toyota Corolla Cross #293 da Car Racing, formando dupla com o irmão, Rafael Reis.
Outro reforço de destaque é Sérgio Sette Câmara. Com passagens pela Fórmula 2, Fórmula E e ELMS, além de ter integrado o programa Red Bull Junior Team e atuado como piloto de testes da McLaren na F1, o mineiro de 27 anos estreia na Stock Car formando dupla com Zezinho Mugiatti na RC Team, assumindo o Mitsubishi Eclipse Cross #7.
Já Renan Guerra, 36 anos, que disputou quatro provas na Stock entre 2022 e 2025, fará sua primeira temporada completa em 2026, a bordo do Toyota Corolla Cross #99 da A.Mattheis TMG. André Moraes também fará sua primeira temporada completa na categoria. O piloto de 26 anos assumirá o Chevrolet Tracker #22 e dividirá o box com o veterano Cacá Bueno, na Scuderia Chiarelli.
Temporada terá dupla feminina
O campeonato também marca um momento simbólico para o grid. A colombiana Tati Calderón, de 32 anos, com destaque no Mundial de F2 e passagens pela IndyCar, fará sua estreia na categoria e formará dupla com Bruna Tomaselli na SG28 Racing. Aos 28 anos, Bruna já teve participação pontual na Stock ao competir em duas corridas em 2024 e disputará, em 2026, sua primeira temporada.
A primeira dupla 100% feminina é um fato inédito na história da categoria. Tati e Bruna serão as primeiras mulheres a disputar uma temporada completa na Stock Car Pro Series desde Bia Figueiredo, que competiu entre 2014 e 2019.
Corridas especiais ao longo do ano
A temporada 2026 também será marcada por corridas especiais no calendário. Em setembro, na nona etapa, Brasília receberá o retorno da Corrida do Milhão. Realizada entre 2008 e 2020, a prova volta ao calendário, resgatando um dos eventos mais emblemáticos da categoria.
Já a décima etapa, programada para outubro, em Goiânia, trará uma novidade inédita: pela primeira vez em sua história, a Stock Car Pro Series realizará uma etapa Endurance. A corrida terá duração de três horas e será disputada em duplas, adicionando um novo componente estratégico à competição.
Relação de pilotos e equipes para a temporada 2026:
A.Mattheis Vogel
Chevrolet Tracker
83 – Gabriel Casagrande (3 títulos)
12 – Lucas Foresti
A.Mattheis TMG
Toyota Corolla Cross
73 – Enzo Elias
99 – Renan Guerra
Blau Motorsport
Mitsubishi Eclipse Cross
18 – Allam Khodair
29 – Daniel Serra (3 títulos)
Car Racing
Toyota Corolla Cross
301 – Rafael Reis
293 – Leonardo Reis
Car Racing Sports
Mitsubishi Eclipse Cross
121 – Felipe Baptista
444 – Vicente Orige
Cavaleiro Sports
Chevrolet Tracker
85 – Guilherme Salas
90 – Ricardo Maurício (3 títulos)
Crown Racing
Toyota Corolla Cross
95 – Lucas Kohl
81 – Arthur Leist
Eurofarma RC
Mitsubishi Eclipse Cross
1 – Felipe Fraga (2 títulos)*
11 – Gaetano Di Mauro
Full Time Toyota Gazoo Racing
Toyota Corolla Cross
10 – Ricardo Zonta
80 – Alfredo Ibiapina
Mercado Livre Racing
Toyota Corolla Cross
6 – Hélio Castroneves
30 – César Ramos
Mercado Livre Racing Team
Toyota Corolla Cross
21 – Thiago Camilo
RC Team
Mitsubishi Eclipse Cross
38 – Zezinho Mugiatti
7 – Sérgio Sette Câmara
Scuderia Bandeiras
Mitsubishi Eclipse Cross
33 – Nelson Piquet Jr
8 – Rafael Suzuki
Scuderia Bandeiras Sports
Mitsubishi Eclipse Cross
51 – Átila Abreu
111 – Rubens Barrichello (2 títulos)
Scuderia Chiarelli
Chevrolet Tracker
0 – Cacá Bueno (5 títulos)
22 – André Moraes
SG28 Racing
97 – Bruna Tomaselli
25 – Tatiana Calderón
SG28 Team
Mitsubishi Eclipse Cross
24 – Felipe Barrichello Bartz
Time Lubrax TMG
Chevrolet Tracker
19 – Felipe Massa
4 – Júlio Campos
*Atual campeão
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
