Veja quem é quem no grid da Stock Car 2026

Entre os dias 6 e 8 de março, a Stock Car Pro Series inicia oficialmente a temporada 2026, tendo como cenário o Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). A pista mineira recebe a primeira etapa de um campeonato que combina crescimento, mudanças técnicas importantes e um grid ainda mais robusto, com oito pilotos novatos — incluindo uma dupla feminina. A temporada também será marcada por etapas especiais, como o retorno da Corrida do Milhão e uma novidade: a etapa endurance, com duração de três horas, disputada em duplas.

Serão 34 carros na largada, três a mais do que no início da temporada passada, confirmando o momento de expansão da categoria impulsionado pela estreia da geração dos SUVs, em 2025. Para este ano, a principal transformação está sob o capô: o retorno do motor V8 naturalmente aspirado, que substitui o quatro-cilindros turboalimentado utilizado na última temporada.

Oito novatos reforçam o grid

A temporada 2026 também será marcada pela chegada de novos talentos. Ao todo, sete pilotos estreiam ou farão sua primeira temporada completa na BRB Stock Car Pro Series. Alfredinho Ibiapina, aos 17 anos, será o mais jovem do grid de 2026 e o segundo mais jovem da história da categoria. Ele assumirá o Toyota Corolla Cross #80 da Full Time.

Felipe Barrichello Bartz, de 20 anos, também inicia sua trajetória na categoria após conquistar o título da Stock Light 2025. Com o título, Bartz também faturou o prêmio que concede ao campeão da Light uma bolsa que praticamente garante sua participação na Stock Car.

Felipe será o terceiro membro do clã Barrichello a participar da principal categoria da América do Sul. Filho de Renata Barrichello, irmã mais nova de Rubens Barrichello, ele defenderá a equipe SG28, que também faz sua estreia. Bartz pilotará o Mitsubishi Eclipse Cross #24. Antes dele, Dudu Barrichello, filho de Rubens, disputou 53 corridas de Stock Car entre 2021 e 2024.

Leonardo Reis, 22 anos, é outro nome que passa a integrar o grid. Ele competirá com o Toyota Corolla Cross #293 da Car Racing, formando dupla com o irmão, Rafael Reis.

Outro reforço de destaque é Sérgio Sette Câmara. Com passagens pela Fórmula 2, Fórmula E e ELMS, além de ter integrado o programa Red Bull Junior Team e atuado como piloto de testes da McLaren na F1, o mineiro de 27 anos estreia na Stock Car formando dupla com Zezinho Mugiatti na RC Team, assumindo o Mitsubishi Eclipse Cross #7.

Já Renan Guerra, 36 anos, que disputou quatro provas na Stock entre 2022 e 2025, fará sua primeira temporada completa em 2026, a bordo do Toyota Corolla Cross #99 da A.Mattheis TMG. André Moraes também fará sua primeira temporada completa na categoria. O piloto de 26 anos assumirá o Chevrolet Tracker #22 e dividirá o box com o veterano Cacá Bueno, na Scuderia Chiarelli.

Temporada terá dupla feminina

O campeonato também marca um momento simbólico para o grid. A colombiana Tati Calderón, de 32 anos, com destaque no Mundial de F2 e passagens pela IndyCar, fará sua estreia na categoria e formará dupla com Bruna Tomaselli na SG28 Racing. Aos 28 anos, Bruna já teve participação pontual na Stock ao competir em duas corridas em 2024 e disputará, em 2026, sua primeira temporada.

A primeira dupla 100% feminina é um fato inédito na história da categoria. Tati e Bruna serão as primeiras mulheres a disputar uma temporada completa na Stock Car Pro Series desde Bia Figueiredo, que competiu entre 2014 e 2019.

Corridas especiais ao longo do ano

A temporada 2026 também será marcada por corridas especiais no calendário. Em setembro, na nona etapa, Brasília receberá o retorno da Corrida do Milhão. Realizada entre 2008 e 2020, a prova volta ao calendário, resgatando um dos eventos mais emblemáticos da categoria.

Já a décima etapa, programada para outubro, em Goiânia, trará uma novidade inédita: pela primeira vez em sua história, a Stock Car Pro Series realizará uma etapa Endurance. A corrida terá duração de três horas e será disputada em duplas, adicionando um novo componente estratégico à competição.

Relação de pilotos e equipes para a temporada 2026:

A.Mattheis Vogel

Chevrolet Tracker

83 – Gabriel Casagrande (3 títulos)

12 – Lucas Foresti

A.Mattheis TMG

Toyota Corolla Cross

73 – Enzo Elias

99 – Renan Guerra

Blau Motorsport

Mitsubishi Eclipse Cross

18 – Allam Khodair

29 – Daniel Serra (3 títulos)

Car Racing

Toyota Corolla Cross

301 – Rafael Reis

293 – Leonardo Reis

Car Racing Sports

Mitsubishi Eclipse Cross

121 – Felipe Baptista

444 – Vicente Orige

Cavaleiro Sports

Chevrolet Tracker

85 – Guilherme Salas

90 – Ricardo Maurício (3 títulos)

Crown Racing

Toyota Corolla Cross

95 – Lucas Kohl

81 – Arthur Leist

Eurofarma RC

Mitsubishi Eclipse Cross

1 – Felipe Fraga (2 títulos)*

11 – Gaetano Di Mauro

Full Time Toyota Gazoo Racing

Toyota Corolla Cross

10 – Ricardo Zonta

80 – Alfredo Ibiapina

Mercado Livre Racing

Toyota Corolla Cross

6 – Hélio Castroneves

30 – César Ramos

Mercado Livre Racing Team

Toyota Corolla Cross

21 – Thiago Camilo

RC Team

Mitsubishi Eclipse Cross

38 – Zezinho Mugiatti

7 – Sérgio Sette Câmara

Scuderia Bandeiras

Mitsubishi Eclipse Cross

33 – Nelson Piquet Jr

8 – Rafael Suzuki

Scuderia Bandeiras Sports

Mitsubishi Eclipse Cross

51 – Átila Abreu

111 – Rubens Barrichello (2 títulos)

Scuderia Chiarelli

Chevrolet Tracker

0 – Cacá Bueno (5 títulos)

22 – André Moraes

SG28 Racing

97 – Bruna Tomaselli

25 – Tatiana Calderón

SG28 Team

Mitsubishi Eclipse Cross

24 – Felipe Barrichello Bartz

Time Lubrax TMG

Chevrolet Tracker

19 – Felipe Massa

4 – Júlio Campos

*Atual campeão

