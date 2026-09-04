Vencedores em 2022, Gabriel Casagrande e Gabriel Robe reeditam dupla em Endurance da Stock Car

Tricampeão da Stock Car, Gabriel Casagrande confirmou a reedição de sucesso da parceria com Gabriel Robe para a Corrida Endurance da Stock Car, prevista para o dia 27 de setembro no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF).

Casagrande e Robe venceram a Corrida de Duplas que abriu a temporada de 2022. A prova ainda marcou a primeira corrida após o primeiro dos três título do piloto da AMattheis Vogel na principal categoria do automobilismo nacional.

"Muito contente em receber o xará Robe para mais uma corrida de convidados da Stock Car. Somos os vencedores da última edição e em time que está ganhando não se mexe. Confio muito no trabalho dele, tem potencial pra ser titular na categoria e com certeza vai dar o máximo pra aproveitar a oportunidade”, diz Casagrande.

Robe agradeceu a confiança do tricampeão e acredita que a prova em Brasília terá uma importância muito grande para a sequência da sua carreira.

“Eu estou extremamente feliz com o convite. Primeiramente, gostaria de agradecer o Gabriel e a equipe pela confiança e pela oportunidade. Em 2022 a gente fez uma excelente dupla, tivemos uma boa sintonia, eu me dei muito bem com todos os integrantes da equipe. O Gabriel é meu amigo de longa data, a gente disputou diversas corridas um contra o outro no kart e ter essa possibilidade de dividir o carro com ele, um cara que é tricampeão da categoria, para mim é uma honra e espero retribuir da melhor forma possível dentro da pista e quem sabe tenha um lugar para mim no grid em 2027”, diz Robe.

Antes da etapa em Brasília, os pilotos da Stock Car aceleram neste final de semana em Curvelo (MG), palco da oitava etapa da temporada.

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