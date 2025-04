A partir de quarta-feira (30), com nada menos que 13 corridas, o automobilismo brasileiro viverá uma semana especial no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Promovidas pela Vicar, as categorias Stock Car Pro Series, Stock Light, Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional vão abrir oficialmente a temporada 2025.

A jornada marcada para o ‘templo do automobilismo brasileiro’ terá também uma longa série de treinos, com início já na quarta-feira, e mais de 100 carros de campeonatos de nível nacional em ação no traçado de 4.309 metros.

As categorias Stock Light, F4 Brasil e Turismo Nacional abrirão os trabalhos. No caso da TN, será a primeira oportunidade em que os pilotos terão a chance de guiar o carro dotado de novo pacote técnico composto por câmbio SADEV e pneus Hankook que, já se sabe, deve torná-los quatro segundos mais velozes em Interlagos. Vai ser também um período crucial para que os competidores da F4 e Stock Light, especialmente os estreantes, possam se familiarizar com os carros que vão acelerar ao longo do ano.

Em razão do evento Ayrton Senna Day, agendado para quinta-feira em Interlagos, os carros voltarão à pista somente no dia seguinte. Assim, a nova era da Stock Car começará oficialmente na sexta-feira (2), quando os pilotos terão a primeira oportunidade de guiar os carros da novíssima geração SUV.

O dia reservará três treinos livres para a categoria máxima do esporte a motor brasileiro. Ainda na sexta, Fórmula 4, Stock Light e Turismo Nacional vão definir seus respectivos grids de largada com as sessões classificatórias.

Sábado de velocidade

As primeiras corridas do fim de semana estão marcadas para o sábado (28). A partir de 8h (horário de Brasília), a F4 abre a programação do dia com a corrida inaugural da temporada, de 30 minutos mais uma volta de duração. Já a Turismo Nacional vai acelerar com a primeira rodada do seu campeonato sprint e realizará suas duas primeiras provas também no período da manhã, com uma novidade: as corridas terão duração estendida, passando de 15 para 18 minutos mais uma volta.

Ainda na manhã de sábado, a Stock Car promoverá mais duas sessões de treinos livres: uma às 9h e outra às 11h35, totalizando cinco atividades de pista antes da sessão classificatória que definirá o primeiro pole position da temporada 2025.

O sábado de muita velocidade em Interlagos terá sequência no período da tarde. A F4 retorna à pista com a Corrida 2, a partir das 14h. Já a primeira sessão classificatória da temporada 2025 da Stock Car, que definirá o primeiro pole da nova era SUV, está marcada para 14h45. A Stock Light acelera com a Corrida 1 do seu mais novo campeonato às 16h05, e a Turismo Nacional fecha a programação do dia com mais duas corridas, a partir de 17h10.

Devido à introdução da nova geração de carros da Stock Car, a Vicar implementou um formato especial de etapa neste fim de semana. Com o objetivo de proporcionar mais tempo de pista aos pilotos e equipes para adaptação técnica, a quantidade de treinos no fim de semana passou de três para os cinco citados acima, dando mais ênfase no refinamento das configurações mecânicas e eletrônicas.

Com a medida, a categoria pretende que pilotos e equipes extraiam o máximo de conhecimento e potencial dos novos carros, o que resultará em maior equilíbrio e segurança. De outro lado, a Stock Car também alterou a quantidade de largadas no fim de semana para esta etapa, passando das costumeiras duas provas para uma, que será disputada no domingo.

Domingo histórico

Depois de 45 anos correndo com carros sedan, a Stock Car Pro Series vai realizar a primeira corrida com os SUVs, quando Chevrolet, Toyota e Mitsubishi medirão forças com os modelos Tracker, Corolla Cross e Eclipse Cross, respectivamente.

A primeira corrida desta fase inovadora da principal categoria do automobilismo brasileiro está marcada para começar às 12h10 e terá 50 minutos mais uma volta de duração.

O domingo começará com a quinta corrida da programação da Turismo Nacional, a partir das 8h20. A Fórmula 4 Brasil vai à pista logo a seguir, às 9h30, com a terceira prova da sua programação, marcando assim o desfecho da primeira etapa da temporada 2025 na categoria-escola. A visitação aos boxes também será no período da manhã, às 10h10.

Depois das emoções com a primeira corrida da BRB Stock Car em 2025, será a vez de a Stock Light concluir sua etapa inaugural da temporada com duas corridas, iniciando às 13h45. A Turismo Nacional será a responsável por concluir a agenda com a sexta prova do seu cronograma, a partir de 15h35.

Como assistir

As entradas para um fim de semana inesquecível estão à venda. Com ingressos a partir de R$ 40, o fã do esporte a motor poderá garantir um lugar para assistir de perto a um evento histórico.

E o público que deseja acompanhar as muitas corridas ao vivo neste fim de semana vai contar com diversas opções na tela. A Stock Car será transmitida em seu canal oficial no YouTube, na TV aberta pela Band e nos canais por assinatura SporTV e BandSports.

A Stock Light conta com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Stock Car e também será exibida pelo SporTV e BandSports. A Fórmula 4 Brasil terá suas corridas transmitidas pelo BandSports e canal oficial da categoria no YouTube. Da mesma forma, a Turismo Nacional será exibida ao vivo pelo BandSports e também pelo canal da TN no YouTube.

Programação em Interlagos

Quarta-feira, 30 de abril

08h00 – Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 1

08h40 – Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 1

09h00 – Turismo Nacional – Treino Extra 1

09h40 – Stock Light – Treino Extra 1

11h40 – Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 2

12h20 – Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 2

12h35 – Turismo Nacional – Treino Extra 2

13h15 – Stock Light – Treino Extra 2

14h20 – Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 3

15h00 – Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 3

15h10 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

15h50 – Stock Light – Treino Livre 1 (Novatos)

16h25 – Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

Sexta-feira, 2 de maio

08h00 – Stock Light – Shakedown

08h25 – Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

09h15 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

09h55 – Stock Light – Treino Livre 2

10h30 – Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 3

11h20 – Turismo Nacional - Treino Livre 3

11h50 – Stock Car Pro Series – Shakedown

12h35 – Stock Light – Treino Livre 3

13h10 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

14h15 – Fórmula 4 Brasil – Classificação

14h45 – Stock Light – Classificação

15h05 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

16h10 – Turismo Nacional – Classificação

17h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 3

Sábado, 3 de maio

08h00 – Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

09h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 4

10h15 – Turismo Nacional – Corrida 1 (18 minutos + 1 volta)

10h45 – Turismo Nacional – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

11h35 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 5

12h25 – Visitação aos Boxes

14h00 – Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

14h45 – Stock Car Pro Series – Classificação

16h05 – Stock Light – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

17h10 – Turismo Nacional – Corrida 3 (18 minutos + 1 volta)

17h40 – Turismo Nacional – Corrida 4 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 4 de maio

08h20 – Turismo Nacional – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

09h30 – Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

10h10 – Visitação aos Boxes

12h10 – Stock Car Pro Series – Corrida (50 minutos + 1 volta)

13h45 – Stock Light – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

14h20 – Stock Light – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

15h35 – Turismo Nacional – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)

