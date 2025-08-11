Vicar reformula estrutura de marketing e comercial
Eduardo Brunoro é o novo Vice-Presidente que comandará as duas áreas. Caio Neumann assume a Gerência de Marketing em momento especial da empresa
Eduardo Brunoro e Caio Neumann chegam para unir forças na Vicar
Foto de: Divulgacao
Passando por uma fase de grandes inovações, na qual transformou a Stock Car Pro Series no primeiro campeonato do mundo a competir com SUVs, a Vicar Promoções Desportivas anunciou segunda-feira (11) o início de uma forte reformulação em suas áreas de marketing e comercial. O processo começou com a contratação de Eduardo Brunoro para a posição de Vice-Presidente Comercial e de Marketing e a chegada de Caio Neumann para a Gerência de Marketing. Brunoro terá como missão reformular e dinamizar os dois setores, de olho no objetivo da Vicar de crescimento no Brasil e na América Latina. Já Neumann inicialmente promoverá o realinhamento de branding, canais sociais, publicidade e a criação de novas oportunidades de ativação de marcas dos patrocinadores e parceiros.
“Conheço o Brunoro há muitos anos. Ele é um executivo dinâmico com uma carreira pautada pela liderança de grandes corporações e uma visão moderna das áreas comercial e marketing. O Caio traz para a empresa uma grande expertise no universo digital e o sucesso na implantação e gestão de projetos na área de marketing. São dois reforços importantes para o nosso time de executivos”, disse Lincoln Oliveira, CEO da Vicar, empresa que também promove os campeonatos Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA, Stock Light, Turismo Nacional e TCR Brasil, além do único campeonato sul-americano do esporte a motor de pista, o TCR South America.
Eduardo Brunoro chega à Vicar após exercer cargos de nível C em empresas nacionais e multinacionais. Até junho foi CSO de uma das maiores fabricantes de telas e monitores do mundo, a TPV. Antes, foi CEO da Cogra e COO tanto da DeNadai como do Expand Group. Caio Neumann atuou em diversas áreas da comunicação e marketing, estruturando a operação dessas áreas da GoPro no Brasil e América Latina, passou por agências de comunicação e publicidade e atendeu marcas como Johnson & Johnson, Mitsubishi Motors, dentre outras.
