Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Stock Car Curvelo

Vicar reformula estrutura de marketing e comercial

Eduardo Brunoro é o novo Vice-Presidente que comandará as duas áreas. Caio Neumann assume a Gerência de Marketing em momento especial da empresa

Publicado:
Eduardo Brunoro e Caio Neumann chegam para unir forças na Vicar

Eduardo Brunoro e Caio Neumann chegam para unir forças na Vicar

Foto de: Divulgacao

Passando por uma fase de grandes inovações, na qual transformou a Stock Car Pro Series no primeiro campeonato do mundo a competir com SUVs, a Vicar Promoções Desportivas anunciou segunda-feira (11) o início de uma forte reformulação em suas áreas de marketing e comercial. O processo começou com a contratação de Eduardo Brunoro para a posição de Vice-Presidente Comercial e de Marketing e a chegada de Caio Neumann para a Gerência de Marketing. Brunoro terá como missão reformular e dinamizar os dois setores, de olho no objetivo da Vicar de crescimento no Brasil e na América Latina. Já Neumann inicialmente promoverá o realinhamento de branding, canais sociais, publicidade e a criação de novas oportunidades de ativação de marcas dos patrocinadores e parceiros.

Leia também:

“Conheço o Brunoro há muitos anos. Ele é um executivo dinâmico com uma carreira pautada pela liderança de grandes corporações e uma visão moderna das áreas comercial e marketing. O Caio traz para a empresa uma grande expertise no universo digital e o sucesso na implantação e gestão de projetos na área de marketing. São dois reforços importantes para o nosso time de executivos”, disse Lincoln Oliveira, CEO da Vicar, empresa que também promove os campeonatos Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA, Stock Light, Turismo Nacional e TCR Brasil, além do único campeonato sul-americano do esporte a motor de pista, o TCR South America.

Eduardo Brunoro chega à Vicar após exercer cargos de nível C em empresas nacionais e multinacionais. Até junho foi CSO de uma das maiores fabricantes de telas e monitores do mundo, a TPV. Antes, foi CEO da Cogra e COO tanto da DeNadai como do Expand Group. Caio Neumann atuou em diversas áreas da comunicação e marketing, estruturando a operação dessas áreas da GoPro no Brasil e América Latina, passou por agências de comunicação e publicidade e atendeu marcas como Johnson & Johnson, Mitsubishi Motors, dentre outras.

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Stock Car
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior A partir de R$ 40: Vicar abre venda de ingressos para Stock Car e TCR em Curvelo

Principais comentários

Últimas notícias

Vicar reformula estrutura de marketing e comercial

Vicar reformula estrutura de marketing e comercial

STCK Stock Car
Curvelo
Vicar reformula estrutura de marketing e comercial
F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari

F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari

F1 Fórmula 1
F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari
F1: McLaren revela 'papo reto' com Piastri e Norris sobre título; entenda

F1: McLaren revela 'papo reto' com Piastri e Norris sobre título; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: McLaren revela 'papo reto' com Piastri e Norris sobre título; entenda
F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?

F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros