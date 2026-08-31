Tricampeão da Stock Car, Gabriel Casagrande retorna neste final de semana ao Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), onde possui uma relação especial com o autódromo em que conquistou sua primeira vitória na categoria, ainda em 2017. O retrospecto recente no circuito mineiro também é possível, afinal, o piloto da AMattheis Vogel estreou em 2026 com pódio justamente na pista que recebe a Stock pela segunda vez no ano.

“Foi onde começamos a temporada e conquistamos nosso primeiro pódio, então eu tenho sempre uma expectativa muito boa para quando vamos correr em Curvelo. É o local da minha primeira vitória na categoria, em 2017. Vamos voltar a correr lá em um circuito em que performamos muito bem e com as evoluções que nós fizemos no carro espero que a gente possa brigar ainda mais forte, quem sabe fazer uma pole, mais pódios... ganhar corrida para quem a gente siga nessa toada", diz Casagrande.

Com 522 pontos conquistados, Casagrande tem como um dos objetivos do final de semana tentar encurtar a diferença para o líder do campeonato. O paranaense faz um balanço sobre a primeira parte da temporada e ainda sonha em chegar no final do ano disputando o título.

“Somos vice-líderes, um pouco longe da liderança, mas a nossa meta é sempre diminuir essa distância para lá no final do ano, quem sabe, levar a quarta taça. Nós tivemos alguns problemas que são normais na primeira metade do campeonato, mas se fizermos a nossa parte a sorte também pode estar do nosso lado para conquistarmos bons resultados. Queremos sempre marcar muitos pontos pois foi assim que conquistamos os três campeonatos e assim que pretendemos continuar mesmo sabendo que sempre podemos fazer um pouco a mais. Estamos trabalhando para isso”, completa Casagrande.

A programação da Stock Car será iniciada na sexta-feira (4) com dois treinos livres, às 10h30 e às 13h30. No sábado, o classificatório está marcado para as 8h da manhã e a corrida Sprint para 13h50. A corrida principal acontece no domingo, a partir do meio-dia.

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