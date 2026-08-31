Vice-líder, Gabriel Casagrande volta ao palco de primeira vitória na Stock Car em Curvelo
Piloto da AMattheis Vogel ainda estreou em 2026 com pódio no Circuito dos Cristais
Gabriel Casagrande
Foto de: Rodrigo Guimarães
Tricampeão da Stock Car, Gabriel Casagrande retorna neste final de semana ao Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), onde possui uma relação especial com o autódromo em que conquistou sua primeira vitória na categoria, ainda em 2017. O retrospecto recente no circuito mineiro também é possível, afinal, o piloto da AMattheis Vogel estreou em 2026 com pódio justamente na pista que recebe a Stock pela segunda vez no ano.
“Foi onde começamos a temporada e conquistamos nosso primeiro pódio, então eu tenho sempre uma expectativa muito boa para quando vamos correr em Curvelo. É o local da minha primeira vitória na categoria, em 2017. Vamos voltar a correr lá em um circuito em que performamos muito bem e com as evoluções que nós fizemos no carro espero que a gente possa brigar ainda mais forte, quem sabe fazer uma pole, mais pódios... ganhar corrida para quem a gente siga nessa toada", diz Casagrande.
Com 522 pontos conquistados, Casagrande tem como um dos objetivos do final de semana tentar encurtar a diferença para o líder do campeonato. O paranaense faz um balanço sobre a primeira parte da temporada e ainda sonha em chegar no final do ano disputando o título.
“Somos vice-líderes, um pouco longe da liderança, mas a nossa meta é sempre diminuir essa distância para lá no final do ano, quem sabe, levar a quarta taça. Nós tivemos alguns problemas que são normais na primeira metade do campeonato, mas se fizermos a nossa parte a sorte também pode estar do nosso lado para conquistarmos bons resultados. Queremos sempre marcar muitos pontos pois foi assim que conquistamos os três campeonatos e assim que pretendemos continuar mesmo sabendo que sempre podemos fazer um pouco a mais. Estamos trabalhando para isso”, completa Casagrande.
A programação da Stock Car será iniciada na sexta-feira (4) com dois treinos livres, às 10h30 e às 13h30. No sábado, o classificatório está marcado para as 8h da manhã e a corrida Sprint para 13h50. A corrida principal acontece no domingo, a partir do meio-dia.
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