VÍDEO: Acidente com dez carros interrompe largada da Stock Car

A primeira corrida de Goiânia deste fim de semana da Stock Car teve um susto logo em seu começo. Christian Hahn queimou a largada, fez Beto Monteiro ter que tirar seu carro e causou um acidente em efeito dominó que envolveu outros dez pilotos.

Não houve qualquer ferimento mais sério, mas Raphael Teixeira tomou um susto ao bater de frente em Hahn. Ele foi atendido no local e saiu sem lesões. A colisão será investigado pelos comissários após a prova.

Saiba como F1 na BAND vem AMEAÇANDO GLOBO e quais GPs de MAIOR e MENOR audiência em 2021

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: