A segunda corrida da Stock Car em Londrina teve uma cena preocupante neste domingo. Foi quando o chefe da equipe Eurofarma, Rosinei Campos, foi atingido por uma roda solta nos boxes do Autódromo Ayrton Senna. Veja o momento em que 'Meinha' é atingido:

O vídeo mostra a reação da transmissão argentina da TyC Sports. Confira a tradução: "Uma roda, olha! Cuidado! Pegou na cabeça! Menos mal que ele tinha a proteção [profilática quanto ao contágio do novo coronavírus]".

"De todo modo, foi um golpe bárbaro. Que perigo! Olha a roda... Na NASCAR, isso renderia uma penalização", completou o narrador. O vencedor da prova foi um dos comandados de Meinha: Ricardo Maurício, com o Chevrolet Cruze.

