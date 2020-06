VÍDEO: Bia Figueiredo fala sobre rivalidades do kart e histórias com Piquet, Danica e Andretti

Bia Figueiredo é uma das mulheres de maior destaque no automobilismo nacional e internacional nos últimos anos, e participou de entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

Ana Beatriz, como é mais conhecida nos Estados Unidos, conta histórias do esporte a motor americano, com destaque para Indy Lights e IndyCar, além dos 'causos' no Brasil, desde os tempos do kart, quando começou a competir no kartódromo de Interlagos aos oito anos de idade, e também ao fazer parte de uma equipe totalmente feminina no endurance americano.

Grávida, e consequentemente, de licença das corridas da Stock Car, Bia também falou sobre a famosa foto com Nelson e Nelsinho Piquet, recriada, já tendo o filho do tricampeão mundial de F1 como adversário na maior categoria do automobilismo brasileiro.

Assista à entrevista conduzida pelo editor-chefe do Motorsport.com, Felipe Motta.

