Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Stock Car GP da Holanda

VÍDEO: Bortoleto leva namorada para dar uma volta em carro da Stock Car na pista de Curvelo

Piloto de F1 esteve presente na etapa do Circuito dos Cristais da categoria brasileira de automobilismo

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Sauber and Isabella Bernardini

Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

De férias da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto esteve presente na etapa de Curvelo da Stock Car, que aconteceu no último final de semana. Além de ver a corrida e atender os fãs, o piloto da Sauber aproveitou para dar uma volta com o novo carro SUV da Stock junto de sua namorada, Isabella Bernardini, o que rendeu um vídeo publicado nas redes sociais de Bortoleto.

Leia também:

Depois de uma metade de temporada da F1 positiva, conquistando pontos de forma consecutiva no GP da Bélgica e da Hungria, Bortoleto aproveitou a pausa de meio de ano para voltar ao Brasil. Inicialmente, o piloto paulista chegou a visitar o Kartódromo de Granja Viana antes de ir para Minas Gerais acompanhar a corrida da Stock Car no Circuito dos Cristais, em Curvelo. Veja o vídeo da volta de Bortoleto com Isabella:

 

Depois de um mês de pausa das férias de verão na Europa, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 retorna para o GP da Holanda, na próxima semana. A programação no circuito de Zandvoort começa no dia 29 de agosto, com a corrida no dia 31. Você pode acompanhar a cobertura de todos os detalhes da corrida holandesa, incluindo o dia de mídia, no Motorsport.com.

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1 Stock Car
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Stock Car: Cesar Ramos celebra vitória dominante em Curvelo

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

Fórmula 1
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'
F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda

F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda
Felipe Massa revela quais corridas sonha disputar: "Quem sabe..."

Felipe Massa revela quais corridas sonha disputar: "Quem sabe..."

Fórmula 1
Felipe Massa revela quais corridas sonha disputar: "Quem sabe..."

Últimas notícias

MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha

MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha
F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1 Fórmula 1
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'
Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros