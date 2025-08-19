De férias da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto esteve presente na etapa de Curvelo da Stock Car, que aconteceu no último final de semana. Além de ver a corrida e atender os fãs, o piloto da Sauber aproveitou para dar uma volta com o novo carro SUV da Stock junto de sua namorada, Isabella Bernardini, o que rendeu um vídeo publicado nas redes sociais de Bortoleto.

Depois de uma metade de temporada da F1 positiva, conquistando pontos de forma consecutiva no GP da Bélgica e da Hungria, Bortoleto aproveitou a pausa de meio de ano para voltar ao Brasil. Inicialmente, o piloto paulista chegou a visitar o Kartódromo de Granja Viana antes de ir para Minas Gerais acompanhar a corrida da Stock Car no Circuito dos Cristais, em Curvelo. Veja o vídeo da volta de Bortoleto com Isabella:

Depois de um mês de pausa das férias de verão na Europa, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 retorna para o GP da Holanda, na próxima semana. A programação no circuito de Zandvoort começa no dia 29 de agosto, com a corrida no dia 31. Você pode acompanhar a cobertura de todos os detalhes da corrida holandesa, incluindo o dia de mídia, no Motorsport.com.

