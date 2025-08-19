VÍDEO: Bortoleto leva namorada para dar uma volta em carro da Stock Car na pista de Curvelo
Piloto de F1 esteve presente na etapa do Circuito dos Cristais da categoria brasileira de automobilismo
Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images
De férias da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto esteve presente na etapa de Curvelo da Stock Car, que aconteceu no último final de semana. Além de ver a corrida e atender os fãs, o piloto da Sauber aproveitou para dar uma volta com o novo carro SUV da Stock junto de sua namorada, Isabella Bernardini, o que rendeu um vídeo publicado nas redes sociais de Bortoleto.
Depois de uma metade de temporada da F1 positiva, conquistando pontos de forma consecutiva no GP da Bélgica e da Hungria, Bortoleto aproveitou a pausa de meio de ano para voltar ao Brasil. Inicialmente, o piloto paulista chegou a visitar o Kartódromo de Granja Viana antes de ir para Minas Gerais acompanhar a corrida da Stock Car no Circuito dos Cristais, em Curvelo. Veja o vídeo da volta de Bortoleto com Isabella:
Depois de um mês de pausa das férias de verão na Europa, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 retorna para o GP da Holanda, na próxima semana. A programação no circuito de Zandvoort começa no dia 29 de agosto, com a corrida no dia 31. Você pode acompanhar a cobertura de todos os detalhes da corrida holandesa, incluindo o dia de mídia, no Motorsport.com.
