Uma das grandes novidades do automobilismo brasileiro em 2021 é a presença de Felipe Massa na Stock Car, como piloto em tempo integral da maior categoria do automobilismo brasileiro.

O piloto da Lubrax|Podium Stock Car Team, que acabou de completar 40 anos de idade conversou com exclusividade com a equipe do Motorsport.com e comentou sobre como tem sido a experiência até agora.

Entre os assuntos, a indignação por ter sido desclassificado em Goiânia, na primeira etapa do campeonato, no maior desafio que tem que encarar na adaptação ao novo carro, além das comparações a Rubens Barrichello, também com carreira bem-sucedida na F1, mas já com um título da Stock.

Massa também falou sobre o fato de se mudar em definitivo para o Brasil no meio do ano, após mais de duas décadas vivendo na Europa. O piloto comentou como será a adaptação de Felipinho, seu filho, em um país com cotidiano tão diferente do que o Principado de Mônaco.

