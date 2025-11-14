VÍDEO Stock Car: Forte ventania deixa feridos e muda programação de Cuiabá

A Stock Car Pro Series realiza neste fim de semana a primeira etapa no novo autódromo de Cuiabá. Nesta quinta-feira estavam programados os dois primeiros treinos livres da rodada, mas o mau tempo impediu que os carros fossem à pista para além de parte do shakedown.

Isso porque uma fortíssima ventania e a chuva na sequência impediram a realização das sessões. Mais do que isso, as rajadas derrubaram uma cobertura de arquibancada e deixaram três pessoas feridas, segundo o portal G1. Veja o vídeo abaixo:

O Governo do Mato Grosso informou, por meio de nota à imprensa, quer todas as pessoas que foram atingidas foram atendidas pelas equipes médicas presentes ao autódromo.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, as três pessoas feridas foram levadas para hospitais da região, mas apenas para averiguação, já que os ferimentos não eram considerados graves. O Corpo de Bombeiros está checando as condições das instalações das arquibancadas para o restante do fim de semana, em um procedimento padrão.

Foi reagendado um dos treinos livres para esta tarde, 15h30 (horário de Brasília). Na sequência, 19h25, acontece a classificação, com a corrida sprint tendo seu início marcado para as 22h10.

