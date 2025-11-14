VÍDEO Stock Car: Forte ventania deixa feridos e muda programação de Cuiabá

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026
Stock Car Cuiabá

VÍDEO Stock Car: Forte ventania deixa feridos e muda programação de Cuiabá

Etapa inaugural do autódromo da capital mato-grossense é afetada pelo mau tempo logo no primeiro dia de atividades de pista

Redação Motorsport.com
Editado:
Stock Car em Cuiabá

Foto de: Marcelo Machado de Melo

A Stock Car Pro Series realiza neste fim de semana a primeira etapa no novo autódromo de Cuiabá. Nesta quinta-feira estavam programados os dois primeiros treinos livres da rodada, mas o mau tempo impediu que os carros fossem à pista para além de parte do shakedown.

Leia também:

Isso porque uma fortíssima ventania e a chuva na sequência impediram a realização das sessões. Mais do que isso, as rajadas derrubaram uma cobertura de arquibancada e deixaram três pessoas feridas, segundo o portal G1. Veja o vídeo abaixo:

 

O Governo do Mato Grosso informou, por meio de nota à imprensa, quer todas as pessoas que foram atingidas foram atendidas pelas equipes médicas presentes ao autódromo.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, as três pessoas feridas foram levadas para hospitais da região, mas apenas para averiguação, já que os ferimentos não eram considerados graves. O Corpo de Bombeiros está checando as condições das instalações das arquibancadas para o restante do fim de semana, em um procedimento padrão. 

Foi reagendado um dos treinos livres para esta tarde, 15h30 (horário de Brasília). Na sequência, 19h25, acontece a classificação, com a corrida sprint tendo seu início marcado para as 22h10.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Primeira etapa noturna da Stock Car repete trio da estreia da F1 à noite em Singapura 2008
Próximo artigo "Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
NASCAR Brasil anuncia calendário de 2026 e introdução de sistema de playoffs

NASCAR Brasil anuncia calendário de 2026 e introdução de sistema de playoffs

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
NASCAR Brasil anuncia calendário de 2026 e introdução de sistema de playoffs
INDY NXT: Nick Monteiro disputará temporada 2026 pela AJ Foyt

INDY NXT: Nick Monteiro disputará temporada 2026 pela AJ Foyt

Indy Lights
Indy Lights
INDY NXT: Nick Monteiro disputará temporada 2026 pela AJ Foyt
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta quinta-feira

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta quinta-feira

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta quinta-feira

Últimas notícias

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros