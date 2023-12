Ricardo Zonta mais uma vez leva a Shell à disputa do título de pilotos da Stock Car. O paranaense da equipe Shell-RCM é um dos sete pilotos que chegam à Grande Final deste domingo em Interlagos credenciados ao campeonato de pilotos.

Vencedor de duas corridas em etapas consecutivas na temporada, justamente em Interlagos e no Velocitta, o competidor do Toyota Corolla #10 acumula 237 pontos. Ele frequentou o pódio em quatro ocasiões, terminou entre os dez melhores 11 vezes em 22 corridas e cravou uma pole-position ao longo da temporada.

Além da vitória em São Paulo neste ano, Zonta tem outros triunfos no Autódromo José Carlos Pace, incluindo suas duas conquistas da Corrida do Milhão.

Vice-campeão em 2020 também com a equipe Shell-RCM, o ex-F1, terá como concorrentes para a disputa do título Gabriel Casagrande, Daniel Serra, Felipe Fraga, Thiago Camilo, Rafael Suzuki e Rubens Barrichello.

“Chegamos a mais uma final na disputa pelo título e vamos lutar por ele até a bandeirada! Fizemos um trabalho, em que conquistamos vitórias, poles e voltas mais rápidas o que nos credenciou para essa final! A Stock Car é uma das categorias mais disputadas do mundo e estarmos nessa disputa pelo título nos deixa bastante satisfeitos! Interlagos é uma pista que vencemos nessa temporada e temos um retrospecto de grandes resultados, isso é um fator muito positivo!”

A programação do fim de semana determina um shakedown e o primeiro treino livre na sexta-feira. No sábado acontecem o segundo treino livre e o quali. A primeira corrida da rodada dupla que define o campeonato de 2023 acontece no domingo, com largada prevista para 14h30. A classificação e as corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com.

