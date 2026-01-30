Pular para o conteúdo principal

Super Fórmula

Ex-F1, Doohan fica de fora da Super Formula japonesa de última hora; entenda

Australiano ex-Alpíne não estará no grid da categoria de monopostos deste ano, apesar de ter participado do teste para novatos em dezembro

Jamie Klein
Jamie Klein
Editado:
Add as a preferred source
Jack Doohan, Alpine

Jack Doohan, Alpine

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O ex-piloto de Fórmula 1 Jack Doohan não vai competir na Super Formula japonesa nesta temporada, após suas negociações com a equipe Kondo Racing se encerrarem sem um acordo.

Leia também:

A Kondo anunciou, na sexta-feira (30), que Ukyo Sasahara ocupará sua segunda vaga para a temporada 2026 da categoria de monopostos, com o piloto japonês se juntando ao já anunciado Luke Browning.

Doohan, cuja saída definitiva da equipe de F1 da Alpine foi confirmada em meados de janeiro, era amplamente esperado para correr pela Kondo este ano ao lado de Browning, após ter participado do teste de novatos pós-temporada em Suzuka, em dezembro passado.

O australiano parecia encaminhado para garantir a última vaga disponível no grid como parte de um acordo maior com a Toyota, que provavelmente incluiria funções de reserva na Haas F1.

No entanto, apurou-se que as negociações fracassaram em parte porque Doohan deveria trazer um orçamento para garantir seu lugar na Kondo.

A situação não foi facilitada pelo fato do piloto de 23 anos ter sofrido três acidentes durante o teste de novatos, todos na curva Degner 2, o que prejudicou sua quilometragem e o deixou consideravelmente atrás de Browning, reserva da Williams na F1, nas tabelas de tempos finais.

Ukyo Sasahara, VANTELIN TEAM TOM’S

Ukyo Sasahara, VANTELIN TEAM TOM’S

Photo by: Masahide Kamio

Isso deixa Doohan diante de um futuro incerto, embora a possibilidade de se juntar à Haas ainda não esteja totalmente descartada.

Enquanto isso, o bicampeão Sasahara ganhou uma chance inesperada de retornar ao grid da Super Formula pela primeira vez desde que deixou a equipe TOM’S no final da temporada 2024.

O piloto de 29 anos testou para a Kondo em Suzuka depois disso, mas foi preterido para a vaga de corrida em favor de Zak O’Sullivan.

Sasahara pilotará o carro #4 da Kondo, deixado por O’Sullivan, que se transferiu para a Team Impul nesta temporada, enquanto Browning comandará o carro #3.

O anúncio da Kondo completa efetivamente o grid de 23 carros para a temporada 2026, com Shun Koide tendo sido confirmado na ThreeBond Racing no início deste mês.

