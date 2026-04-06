O que a F1 pode aprender com a Super Fórmula para sanar problemas de 2026?

A pausa obrigatória de um mês da Fórmula 1 oferece uma rara oportunidade para que outros grandes campeonatos de automobilismo em todo o mundo tenham seu momento de destaque. Nesse sentido, a abertura da Super Fórmula no último fim de semana em Motegi não poderia ter ocorrido em melhor momento.

Acontecendo apenas uma semana após a visita da F1 ao Japão no Circuito de Suzuka, uma corrida de sábado marcada pela chuva, com pouca ação sob bandeira verde, precedeu um confronto de domingo altamente divertido que mostrou o campeonato da melhor maneira possível.

As ultrapassagens não foram exatamente frequentes, com oportunidades genuínas de ultrapassagem sendo sempre escassas no Circuito de Motegi. Mas foi certamente intrigante do ponto de vista estratégico.

Para alguns, teria sido um antídoto bem-vindo para a “nova” F1, que tem sido ridicularizada por uma parte da torcida, bem como por vários pilotos, por produzir ultrapassagens artificiais do tipo “ioiô”, sem falar nas preocupações com a segurança. Mas a Super Fórmula também enfrenta seus próprios desafios quando se trata de equilibrar os interesses conflitantes da integridade esportiva e do entretenimento.

Com carros idênticos (embora com dois fornecedores de motores concorrentes, Honda e Toyota), pneus relativamente estáveis e sem o DRS, a Super Fórmula é frequentemente considerada uma das formas mais “puras” do automobilismo. Mas o campeonato japonês ainda utiliza o Overtake System (OTS), um sistema de “push-to-pass” no estilo IndyCar, para permitir que os pilotos superem o efeito de ar sujo que afeta quase todas as categorias de monolugares.

O OTS foi introduzido pela primeira vez em 2009 com a chegada do FN09 fabricado pela Swift, mas foi somente em 2019 que o sistema assumiu sua forma atual, com os pilotos recebendo uma alocação de 100 segundos de um fluxo extra de combustível de 10 kg/h (além dos 90 kg/h padrão) para preparar uma ultrapassagem. A alocação foi duplicada de 100 para 200 segundos para a temporada de 2021, e os fundamentos do sistema permaneceram os mesmos desde então.

Para Ryan Dingle, um engenheiro veterano da Super Fórmula que também faz parte da equipe do Toyota World Endurance Championship, o OTS é um mal necessário, dado o perfil de desempenho do pacote SF23 atual, e o fato de que o reabastecimento e os compostos múltiplos de pneus foram eliminados após 2019 significa que as variáveis estratégicas são limitadas em comparação com outras séries.

A Super Fórmula tem sido consistentemente elogiada por suas corridas emocionantes, sem depender excessivamente de artifícios para promover ultrapassagens Foto: Masahide Kamio

“As ultrapassagens realizadas na Super Fórmula são facilitadas pelo OTS porque os carros não têm a mesma velocidade máxima e aceleração da F1; portanto, você não se beneficia tanto com o vácuo, então precisa dessa potência extra para superar a ‘barreira’”, explicou Dingle.

“A F1 tem circuitos com retas longas; aqui [no Japão] temos Fuji, e você sempre tem ótimas corridas em Fuji em qualquer categoria porque tem uma reta longa o suficiente para que você possa realmente fazer algo com ela, e um terceiro setor que faz os pneus se desgastarem. Em lugares como o Autopolis, e especialmente Motegi, as retas simplesmente não são longas o suficiente.”

Uma crítica comum ao OTS é que os pilotos desenvolveram uma tendência de usá-lo tanto para se defender quanto para atacar, sem restrições ao seu uso, exceto por um período obrigatório de “resfriamento” entre cada utilização do sistema. Cada utilização pode variar de apenas um segundo até a alocação total de 200 segundos de uma só vez. Isso às vezes pode levar a situações de impasse em que tanto o atacante quanto o defensor usam o OTS em uníssono, anulando seu impacto.

Os puristas defenderiam o retorno ao reabastecimento, como era padrão na Super Fórmula antes da pandemia da COVID-19, e corridas mais longas. Mas a promotora JRP parece comprometida com seu formato atual de corridas de uma hora, com rodadas duplas sempre que possível

Na tentativa de mitigar esse problema, desde o ano passado as luzes no arco de proteção do cockpit não piscam mais como antes. Mas agora os pilotos dependem menos de sinais visuais e mais das informações que lhes são fornecidas pelos engenheiros pelo rádio, que podem ver o uso do OTS na transmissão oficial, bem como no aplicativo oficial da Super Fórmula.

Não há soluções perfeitas. Alguns defendem restrições ao uso do OTS d e para o piloto que defende o título, embora isso tornasse o sistema mais parecido com o DRS do que alguns gostariam. Outros acreditam que incentivos para usar o OTS mais cedo na corrida poderiam ajudar a situação, já que é comum os pilotos economizarem grande parte de seus 200 segundos para as etapas finais.

Os puristas endossariam um retorno ao reabastecimento, como era padrão na Super Formula antes da pandemia da COVID-19, e corridas mais longas. Mas a promotora JRP parece comprometida com seu formato atual de corridas de uma hora, com rodadas duplas sempre que possível. E a chegada de novas equipes sem experiência em reabastecimento só torna o retorno aos velhos tempos ainda mais difícil de imaginar.

Iwasa acredita que a Super Fórmula também pode aprender com a F1 usando pneus menos resistentes para gerar melhores diferenças de ritmo Foto: Masahide Kamio

Para o atual campeão Ayumu Iwasa, há outra maneira óbvia de promover as ultrapassagens: adotar pneus menos resistentes, como os usados na F1 e em suas séries satélites.

“Sinceramente, o pneu [Yokohama] é fácil demais”, disse o piloto d , Iwasa. “Ter mais degradação criaria mais diferenças de ritmo entre as equipes e os pilotos, o que torna a corrida mais divertida. Acho que, na verdade, é algo que a Super Fórmula poderia aprender com a F1.

“Além disso, a repavimentação das pistas melhora a dirigibilidade e isso reduz o desafio. Por exemplo, neste fim de semana houve muito menos degradação do que o normal. E se você tem menos degradação, há menos oportunidades de ultrapassagem porque as distâncias entre os carros são menores.”

De qualquer forma, o interesse cada vez maior dos fãs, comprovado pelo aumento no número de espectadores, e o acréscimo de carros no grid – o grid de 24 carros deste ano é o maior desde os primórdios da era da Fórmula Nippon – são, sem dúvida, evidências de que a Super Fórmula está fazendo algo certo.

Sacha Fenestraz tem experiência não apenas na série japonesa, mas também na Fórmula E, onde passou duas temporadas, e também desempenha funções de simulador para uma das principais equipes da F1. E mesmo que ele ache que o OTS não é perfeito, ele não tem muitas reclamações sobre a série.

“Concordo com os pilotos [da F1], porque tivemos problemas semelhantes na Fórmula E, com pessoas acionando a regeneração em certas áreas onde você está acelerando, embora na F1 as diferenças de velocidade sejam muito maiores”, disse Fenestraz. “É uma situação complicada.

“Ter algo para melhorar as ultrapassagens na Super Fórmula seria bom, porque em pistas como Motegi e Suzuka, não vemos muitas ultrapassagens. Dito isso, acho que a Super Fórmula é o campeonato que alcançou o melhor equilíbrio.”

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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