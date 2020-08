O autódromo de Motegi receberá neste fim de semana a abertura da temporada 2020 da Super Formula Japonesa. Mas o grid não terá uma de suas principais atrações, o piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara.

Passado o GP da Espanha da F1, Sette Câmara estava pronto para seguir ao Japão para a abertura da Super Fórmula. Contudo, as rígidas restrições de acesso a estrangeiros no país, devido às barreiras sanitárias de controle à Covid-19, se tronaram uma grande barreira para a entrada do piloto no país. Tanto via equipe, no Japão, bem como no consulado do Brasil na Espanha e até mesmo com a participação do Itamaraty, o piloto tentou de todas as formas uma liberação para que fosse possível o seu acesso. Infelizmente, nesta manhã, a última negativa aconteceu por parte das autoridades japonesas e, sendo assim, Sette Câmara não conseguirá disputar a primeira etapa da Super Fórmula.

Diante do novo cenário Sette Câmara neste momento viaja em direção à Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, como piloto reserva e de desenvolvimento para as equipes AlphaTauri e Red Bull.

“Infelizmente estamos vivendo momentos muito difíceis em todo o mundo”, disse Sette Câmara. “Cada país tem suas determinações para o combate à pandemia e não nos cabe julgar se estão corretas ou não. Estou tranquilo por ter feito todo o possível para me juntar ao time nesta primeira etapa, mas, realmente não conseguimos o visto necessário. Agradeço imensamente ao apoio que recebi da embaixada do Brasil na Espanha, bem como aos diplomatas do Itamaraty, que me deram todo o suporte nesta tentativa que, infelizmente, acabou não acontecendo”, explicou.

A segunda etapa da Super Fórmula será disputada em Okayama. Para esta rodada, que será disputada entre os dias 25 e 27 de setembro, Sette Câmara acredita que poderá se juntar ao time uma vez que terá tempo hábil, inclusive, para cumprir uma possível quarentena em solo japonês.

TELEMETRIA: Ferrari descobre problema de Leclerc e Renault ‘tira o pé’ contra Racing Point na Bélgica

PODCAST: Na guerra de bastidores dos circuitos, qual é o calendário dos sonhos da F1?