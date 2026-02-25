VÍDEO: Piloto da Williams capota durante teste da Super Fórmula em Suzuka
Britânico Luke Browning se envolveu em violento acidente durante testes da principal categoria de monopostos do Japão
Durante os testes da Super Fórmula em Suzuka, nesta quarta-feira, Luke Browning sofreu um violento acidente. Felizmente, ele saiu ileso.
O acidente ocorreu após 1 hora e 20 minutos de treinos livres na sessão do dia, que foi realizada sob chuva. Browning se aproximava da famosa 130R, uma curva à esquerda extremamente rápida que leva à chicane final do circuito japonês, quando perdeu o controle do carro, que repentinamente derrapou na curva.
O carro então começou a roda, o piloto da Kondo Racing foi atingido por trás das barreiras de segurança localizadas no final da área de escape, antes que o Dallara-Toyota capotasse e passasse por cima das barreiras, aterrissando de cabeça para baixo sobre o Halo, no topo de um aterro e em frente à rede de proteção.
Browning agradece ao HANS
Luke Browning avec le HANS à la main avant de monter dans sa voiture.
Photo de: Masahide Kamio
O incidente causou preocupação, mas Browning, com a ajuda dos fiscais para estabilizar os destroços de seu carro, conseguiu sair do cockpit completamente ileso.
"Foi um acidente um tanto infeliz ", disse Browning, segundo a edição japonesa do Motorsport.com. "Acabei sofrendo aquaplanagem e me vi como passageiro."
"Olhando para trás, eu deveria ter entrado nos boxes quando a chuva começou a ficar mais forte. São lições aprendidas; aqui, tudo é aprendizado, e hoje aprendi uma lição que me será muito útil na minha carreira."
"Estou muito bem, não sinto dor. Por sorte, caí no feno e não bati nas barreiras, então está tudo bem. O HANS é fantástico, acho que salvou meu pescoço."
Apesar da violência do impacto, o chassi não parece estar tão danificado quanto a equipe pensava inicialmente, portanto, não se descarta a retomada dos testes após verificação e reparo.
Só para lembrar, Luke Browning também é piloto de testes da Williams na Fórmula 1. Ele vem de uma temporada completa na Fórmula 2, quando terminou em quarto lugar na classificação geral, com a Hitech.
Um acidente que traz outro à memória
Vale ressaltar que o atual companheiro de equipe do britânico na Kondo, Ukyo Sasahara, sofreu um grave acidente durante corrida da Super Fórmula em Suzuka, em 2023, nesta mesma 130R, mas com pista seca, durante uma colisão com Hiroki Otsu.
Após o contato entre os dois carros, Sasahara decolou sobre a brita antes de atingir a parte superior da barreira e se chocar contra a cerca. Parte do chassi, incluindo a célula de sobrevivência, perfurou a cerca e passou por cima do aterro, parando atrás da barreira de segurança na parte interna das curvas Degner.
Sasahara escapou com uma concussão.
