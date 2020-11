João Paulo de Oliveira colecionou mais um título de sua carreira no Japão. Na madrugada deste domingo (29) ele e seu companheiro Kiyoto Fujinami da Nissan Kondo Racing terminaram a corrida de Fuji na segunda colocação, o suficiente para conquistar o título da categoria GT 300 do Super GT.

Kohta Kawaai e Hiroki Yoshida, representando a Toyota, foram os vencedores da corrida.

Na 'Terra do Sol Nascente' Oliveira já havia conquistado títulos na F3 Japonesa em 2005, da Fórmula Nippon (hoje Super Fórmula) em 2010.

