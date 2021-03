A W2 Racing foi a primeira equipe brasileira confirmada para a temporada inaugural do TCR South America, ainda no ano passado, também confirmando na ocasião que Raphael Reis será um dos seus pilotos do campeonato que começa em maio, em Goiânia.

Com sede no Rio de Janeiro e comandada pelo ex-piloto Serafin Júnior, a W2 é a equipe de maior sucesso na Stock Light, com recordes de poles, vitórias e títulos da categoria de acesso à mais tradicional competição do esporte a motor no Brasil.

Para o TCR South America, a W2 terá o suporte da JAS Motorsport, organização italiana certificada pela Honda como sua parceira oficial desde 1998, fornecendo carros em categorias de Gran Turismo, WTCC, TCR e outras.

Antes contando apenas com ilustrações, nesta semana saíram as primeiras imagens do Honda Civic que será utilizado por equipe e piloto, confira na galeria abaixo:

Honda Civic da W2 no TCR South America 1 / 4 Foto de: Ferrari Promo Honda Civic da W2 no TCR South America 2 / 4 Foto de: Ferrari Promo Honda Civic da W2 no TCR South America 3 / 4 Foto de: Ferrari Promo Honda Civic da W2 no TCR South America 4 / 4 Foto de: Ferrari Promo

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

SÉRGIO MAURÍCIO sobre F1 na BAND: "O diferencial será fazer o que a Globo vinha deixando de fazer"

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades vistas na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.